"No tengamos vergüenza": Yamna Lobos rompe el tabú y reflexiona sobre la incontinencia en el embarazo

El camino hacia convertirse en madre está lleno gratificaciones, pero también de momentos difíciles de asumir. La transofrmación del cuerpo puede ser una de ellas y Yamna Lobos, que lo vivió en carne propia en su primer embarazo, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a aquellas mujeres que están experimentando lo mismo.

Sin mencionarlo directamente, la bailarina habló en su cuenta de Instagram sobre la pérdida involuntaria de orina o incontinencia urinaria, que puede afectar a algunas mujeres embarazadas al toser, estornudar, caminar o reír.

"Espero que todas podamos disfrutar de momentos simples y especiales que afloren nuestro sentido del humor con quienes son parte de nuestra vida y que no exista ni un impedimento para eso. Si hay alguna incomodidad durante o luego de nuestro embarazo, no tengamos vergüenza de buscar información, de conseguir un aliado para transitarlo", comenzó relatando.

La empresaria fue enfática en recalcar la importancia de que las mujeres tomen con naturalidad los cambios en el cuerpo.

"Quiero que Agus pueda crecer entendiendo su cuerpo, y sus reacciones naturales sin tener que preocuparse por el qué dirán mientras encuentra la forma de sentirse mejor, y creo que toda mujer debe tener ese mismo derecho", continuó.

La ex Rojo, señaló que "no es fácil entender ciertos cambios en el cuerpo" y agregó que perder orina involuntariamente puede suceder también después del mismo embarazo. "Puede ocurrir al estar embarazada e incluso después , pero me encantaría saber ¿Cuál fue el cambio en su cuerpo durante o después del embarazo con el que se sintieron más sorprendidas?", cerró.

Yamna Lobos y su hija Agustina.

El matrimonio de Yamna Lobos

El pasado viernes, Yamna Lobos contrajo matrimonio junto a su pareja Rodrigo Ramírez, con quien tiene una hija. La bailarina compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram, en donde realizó el sorpresivo anuncio.

En sus historias de Instagram, publicó una fotografía de su libreta de matrimonio y posteriormente enseñó una fotografía junto a sus amigas con el mensaje: "Ups, me casé… Jajaja". Luego mostró un nuevo registro, en el que aparece llegando al lugar de la celebración junto a su esposo.

Lobos se casó por el civil en una íntima ceremonia celebrada junto a sus más cercanos. Para la ocasión utilizó un vestido blanco con un hombro y vuelos en el pecho. La pieza fue acompañada por unos zapatos blancos y un colorido ramo de flores.

Por su parte, Rodrigo Ramírez utilizó un traje azul marino. El joven lo combinó con una humita negra, en el mismo tono que sus zapatos.

Yamna Lobos contrajo matrimonio junto a Rodrigo Ramírez - Instagram

