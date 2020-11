"Acá es poco común": Vale Ortega revela el nombre de su bebé y qué la llevó a elegirlo

Comenzó la cuenta regresiva para el nacimiento del primer hijo de Valeria Ortega. A sus seis meses de embarazo, la periodista se ha mostrado muy feliz y disfrutando de todo el proceso en sus redes sociales.

Sobre cómo se ha sentido, Ortega contó que muy bien. "La verdad es que he tenido un embarazo bastante cómodo por ahora, me he sentido bien, a ratos energética y a ratos cansada, pero la verdad es que hasta ahora ha sido un buen viaje, explicó.

Vale Ortega cuenta cómo transformará su clóset de ensueño en la habitación de su bebé Tiene cinco meses de embarazo y está haciendo grandes cambios para recibir al bebé.

Los entrenamientos de Vale han cambiado con los meses:

"Lo más difícil creo que puedes ser la intensidad del entrenamiento. Antes del embarazo entrenaba bastante intenso, y con el embarazo he tenido que bajar las revoluciones y está bien, pero estaba tan acostumbrada a esa intensidad y ahora noto que me canso más rápido o que hay ciertas posiciones de yoga que no logro o que no puedo hacer. Son cosas mínimas en comparación a otros casos de mujeres embarazadas que he conocido que han tenido complicaciones reales del embarazo. Por eso no podría decir que ha habido una etapa difícil, todo ha sido superable", agregó.

Valeria Ortega luciendo un vestido de la marca Madremía.

De lo más lindo de este proceso, la comunicadora destacó que "hasta ahora, sentir como se mueve y cómo patea. es impresionante cómo se siente y es imposible describirlo, sólo alguien que ha pasado por lo mismo puede entenderlo".

Sobre el parto, explicó que está tranquila y esperando lo que pase. "Todas las mujeres que me han contado sus experiencias son tan diferentes, que la verdad no espero mucho. Tengo amigas que hicieron todos los cursos y charlas para un parto normal y por otras complicaciones tuvieron cesárea. Otras que han tenido partos normales super rápidos y otras que han tenido 18 horas de trabajo de parto y les pasó todo lo que te dicen que hay muy poca probabilidad que pase. Para mí ahora es un misterio, lo que sí sé, es que la naturaleza es sabia y que será lo que debe ser", añadió.

La periodista, que es rostro de la marca de ropa de maternidad Madremía reveló el nombre que eligió para su bebé.

"Se llamará Oliver, la verdad es que lo elegí yo y me gusta porque acá es poco común pero además se puede pronunciar en ambos idiomas (su familia paterna es inglesa) y pensábamos en un nombre que sea lo suficientemente bilingüe y nos quedamos con Oliver", explicó.

Desafíos de la crianza

En relación a los miedos que surgen cuando se es madre primeriza, la influencer reveló que aunque está tranquila, igualmente se cuestiona algunos temas de la crianza. "Creo que hacerlo bien. Este plan no es a corto plazo, no es solo el parto, que nazca sano, lograr cambiar los pañales y podérmela con la lactancia. Es criar, educar y enfrentar a una personal a un mundo en constante cambio y más aún en los tiempos que vivimos ahora (y quizás cómo será más adelante)".

Además, reconoció que siente algo de presión en educar un niño. "Criar a un hombre equitativo, respetuoso y en una sociedad que está cambiando será un gran desafío. La forma que tengo de lidiar con eso es simplemente no abrumarme. Ir paso a paso y confiar en que somos un equipo (con mi pareja) y que ambos estamos listos para entregar lo mejor y formar una gran familia", explicó.

Ver más