¡Le explotó el pañal! China Suárez muestra el desagradable 'accidente' que sufrió con Amancio

La vida de las madres con bebés pequeños no es fácil. Así lo dejó claro China Suárez, quien compartió en sus redes sociales un desagradable accidente que sufrió con el pañal de su hijo Amancio.

La actriz estaba muy feliz estrenando un vestido nuevo con su hijo en brazos, cuando sin preverlo, el pañal explotó y dejó salir el 'popó' de su bebé.

El divertido, y al mismo tiempo, asqueroso momento, fue retratado por la argentina, quien no tuvo pudor en mostrar el chascarro en sus stories de Instagram.

"Hoy estrené vestido. Y Amancio le dio su bendición", comenzó relatando.

La caca del bebé salió por los costados de su pañal ensuciando a su madre y a él mismo.

La pareja de Benjamín Vicuña demostró que no está exenta de los clásicos problemas de las mamás.

China Suárez y sus tres hijos; Rufina, Magnolia y Amancio, se encuentran actualmente en nuestro país. La familia viajó a Chile a acompañar a Benjamín Vicuña en sus compromisos laborales, ya que el actor está grabando aquí una teleserie para Mega desde el mes de agosto.

Suárez ha estado compartiendo videos de su estadía en la casa de Pirque donde se hospedan cada vez que están en Chile.

Un enamorado Benja Vicuña



La pareja se ha mostrado muy unida con la llegada de su último hijo Amancio. Cabe recordar que el actor es padre de tres hijos fruto de su antigua relación con Pampita, y actualmente tiene dos con María Eugenia.

Días atrás, el chileno quiso saludar a su pareja por el Día de la Madre en Argentina. Vicuña no dejó pasar la festividad sin dedicar un emotivo mensaje a su pareja.

El actor ocupó un post en su cuenta de Instagram para destacar el rol de madre de China. "Sé que no te convencen mucho los días inventados ni las fechas impostadas, pero hoy es el día de la madre en Argentina y déjame decirte algo", comenzó relatando.

Vicuña enumeró varios de los atributos que hacen de la actriz argentina una excelente madre para sus hijos.

"Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran. Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida", cerró el actor.

Los seguidores de Benjamín no tardaron en reaccionar al romántico registro y le dejaron cariñosos mensajes.

"Hermosas palabras de un gran compañero de vida! Por muchos años más de Salud, amor y felicidades juntos. Feliz día a todas las mamis ❤️", "La china ya ganó con vos Benja 🙌❤", "Que bella! Feliz día para la mujer más bonita de Argentina", "Ay qué lindas palabras 💜 que hermosa foto😍", fueron algunos de los comentarios.

El post fue acompañado con una imagen de China y Amancio durmiendo.

Planes de matrimonio cancelados

Sin embargo, pese al gran amor que ambos se profesan en redes sociales, ella aseguró que los planes de matrimonio que alguna vez tuvieron, fueron cancelados.

En entrevista vía Instagram en septiembre, China Suárez habló sobre la llegada de Amancio, y su futuro junto al actor chileno y un eventual matrimonio. "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos", respondió la argentina al ser consultada sobre este tema.

