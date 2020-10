Alison Mandel revela su dura recuperación post parto: “Me miraba y lloraba de no reconocerme"

Desde que Alison Mandel fue madre hace siete meses de su hijo Baltazar, se ha mostrado muy feliz de vivir esta nueva etapa en su vida, aunque ha reconocido que todos los cambios que trae consigo la maternidad, no han sido fáciles de aceptar, como por ejemplo, la transformación que sufre el cuerpo.

Para la comediante, los primeros meses de nacido su bebé fueron los más complejos, ya que su cuerpo estaba adolorido, tenía una gran cicatriz producto de la cesárea y, además, seguía con panza de embarazada.

Para contar su testimonio y tranquilizar a muchas de las mujeres que le escriben y le preguntan por su recuperación post parto, la actriz quiso relatar su experiencia en redes sociales. "Jugando a lo de las preguntas hay 2 que se me repiten harto: ¿Cómo bajaste de peso post parto?", comenzó escribiendo en un post en su cuenta de Instagram.



Para la influencer, el perder los kilos ganados durante el embarazo fue cuestión de tiempo, ya que no se sometió a ninguna dieta ni hizo ejercicios específicos.

"No sé. Esa es la respuesta. Un día me cerraron los pantalones de nuevo y fui feliz porque no quería regalar mi ropa. Supongo que fue el estrés de la pandemia, la lactancia y el poco tiempo para sentarme a comer", explicó.

Sin embargo, afirmó que en un inicio no fue tan sencillo. "Quedé con guata de 6 meses harto tiempo y no les voy a mentir con un discurso de body positive porque hubo días que me miraba y lloraba de no reconocerme y de la cicatriz tan grande, hasta tapé mi espejo. Salia de la ducha tenía las pechugas dañadas, se te cae leche, no reconoces que está pasando….había dolor físico post cesárea e intervención y no me podía ni agachar a recoger las cosas que se me caían y me sentí fea", reconoció.

Pese a la incomodidad y los cambios físicos, a actriz nunca perdió de foco la gran labor que había realizado: traer un hijo al mundo.

"Siempre estuve y estoy muy consciente que mi cuerpo cambió completamente porque hizo a mi hijo tan perfecto 💙 y aquí si voy con el body positive 🤣: Cuando hacía el tratamiento de fertilidad mi cuerpo también cambió, mi piel y hasta mi pelo y yo pensaba que mi cuerpo era bacan porque soportaba todo y le di fuerza y amor a su nueva forma. Entonces para salir de mi frustración post parto hice lo mismo. Este cuerpo hizo a Baltazar desde sus pestañas hasta su corazón ❤ o sea este cuerpo es una obra de arte 😏 hay partes de mi (físicas y psicologicas) que no volverán nunca a como eran antes y esta bien porque tener un [email protected] cambia todo en ti", agregó.

Alison Mandel y su hijo Baltazar - Instagram @alisonmandel

Mandel aconsejó a sus seguidoras no estresarse por recuperar su figura y vivir el proceso con tranquilidad. "No apuren a sus cuerpos a nada, ellos tienen un proceso y hacer una dieta cuando tienes es una guagua recién nacida es solo sumarte angustias. La vida es con chocolates y pastelitos, las pechugas son una más grande que la otra, las estrías y celulitis salen y ya está que tanto".

Finalmente, fiel a su estilo, Alison cerró su intervención respondiendo con humor la segunda pregunta que más le hacen en redes sociales. "La otra pregunta que se repite es ¿Debo volver con mi ex??? Y según yo es NO! nunca con el ex, que por algo es ex weona 🤣 leí por ahí "Pasto comido, pasto cagado" jajaja", terminó.