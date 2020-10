"De qué sorioridad me hablan": China Suárez responde a críticas por mostrar su cuerpo post parto

China Suárez fue madre hace poco más de dos meses y ya ha comenzado a retomar algunos de sus compromisos laborales, los cuales incluyen sesiones de fotos, publicaciones en redes sociales, entre otras acciones.

Fue en ese contexto, que la actriz argentina mostró su cuerpo; primero en tenida deportiva, y luego en bikini, donde mostró la cicatriz de su cesárea, lo que desató una ola de comentarios acerca de su físico.

La actriz, mostró en una de sus stories la cicatriz producto de 3 cesáreas, mientras promocionaba su marca de bikinis. - Instagram

En sus stories de Instagram, la artista reflexionó sobre los comentarios que le habían hecho llegar y las múltiples críticas que ha recibido por mostrarse recuperada en tan poco tiempo.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar", comenzó relatando en un video donde aparece con su hijo Amancio en brazos.

"Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo, y no veo qué es lo que esté mal de compartir eso, así que si alguien me lo explica, buenísimo. No sé de qué sororidad hablan", agregó.

La pareja de Benjamín Vicuña reveló que su puerperio, período de recuperación del embarazo y parto, no había sido fácil, pero ella elegía qué compartir y qué guardarse en redes sociales.

"El puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y todo es ser positiva, y muchas veces uno elige qué compartir", señaló.

"Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad o de la crianza de mis hijos…hay cosas que quedan en mi privacidad y que claramente no muestro ni cuento", agregó sobre su privacidad.

Sin embargo, lo que más le molestó a la argentina es que subestimen su propio período de recuperación. "Ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘ese no es un cuerpo real’ o ‘ese no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o no? No lo entiendo".

La actriz terminó su video haciendo un llamado a dejar de criticar a las mujeres por cómo viven sus procesos.

"Es muy cansador y se escucha todo tipo de cosas, y siempre es entre mujeres. Que si tuviste cesárea sos menos madre, si le das mamadera y no la teta sos mala madre y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos y eso está clarísimo", cerró.