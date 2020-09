Alison Mandel muestra gran logro de su hijo a los seis meses de vida

Seis meses han pasado desde que Alison Mandel dio a luz a su primer hijo, Baltazar. Aunque la comediante ha reconocido que la maternidad ha sido intensa y que ha cambiado radicalmente su estilo de vida, está feliz, viviendo uno de los mejores momentos de su vida y descubriendo cada uno de los pequeños pasos que da su hijo.

En una reciente publicación, la actriz compartió una foto de un importante logro de su bebé: ya se sienta solito.

"Y así sin más te sientas y juegas con las cositas que compré para ti 💚 te frustras, te alegras, te ríes, te aburres y en todos esos momentos yo te miro tan orgullosa. Eres mi pequeño descubriendo el mundo, jugando con los colores, escuchando música e intentando comunicarte", comenzó relatando Alison en su cuenta de Instagram.



Jennifer Aniston prueba que cuando hay madurez trabajar con tu ex y ser amigos no es imposible Recientemente los actores se reencontraron a través de una videollamada.

La comediante se mostró sorprendida con la curiosidad de su hijo. "Mi mamá me contó que nos compró un pollito 🐤 de la misma marca cuando éramos buabuas y que el sonido del juguete le daba mucha felicidad porque significaba que estábamos descubriendo todo. Hoy me pasó lo mismo, te vi tan concentrado, por 1 segundo ni siquiera me necesitabas solo querías descubrirlo todo".

"Vamos pasito a pasito descifrando tus gustos Balti hermoso. Todos los días agradezco tu existencia, se que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida y lo mejor que he hecho", finalizó.