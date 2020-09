Fernanda Urrejola sobre la maternidad: "Me gustaría adoptar en Chile"

Invitada al programa de conversación de Martín Cárcamo "Almorzando con el rubio", Fernanda Urrejola habló de sus deseos de convertirse en madre.

Aunque no es la primera vez que la actriz se refiere al tema, ahora reveló que quiere concretarlo pronto. "Tengo una afinidad con los niños increíble y me importan mucho”, contó a través de Instagram la actriz que se encuentra radicada en Los Angeles, Estados Unidos.

Consultada por Cárcamo sobre el tema de la maternidad, la actriz respondió que "había dejado de planteármelo. Pero yo sueño con ser mamá desde chica".

Urrejola, quien actualmente mantiene una relación con la directora chilena Francisca Alegría aclaró que respeta a las mujeres que no desean tener hijos. "Entiendo y respeto profundamente a las mujeres que no están ni ahí con ser madres. Yo no considero que uno es más o menos mujer porque eres madre".

Cabe recordar que a los 36 años, la actriz chilena anunció que había congelado sus óvulos con el objetivo de ser madre en algún momento.

"Siempre he querido ser mamá. Tengo una afinidad con los niños increíble y me importan mucho los niños. De hecho, quiero ir a Chile porque me gustaría adoptar también. Quiero empezar todo el tema de la evaluación para la adopción", reveló.

La actriz quiere concretar sus planes de adopción en nuestro país, pese a que no lo pueda hacer en conjunto con su pareja. "Lamentablemente en Chile, (adoptaría) como persona natural, porque no es legal la homoparentalidad. Pero igual me gustaría pasar por todas las evaluaciones. Digo en Chile porque me gustaría adoptar en Chile. Si es que se me cierran las puertas, y si es que no me lo permiten, voy a postular para adoptar en cualquier parte del mundo".

Pero además de adoptar, a la actriz también le gustaría tener un hijo biológico. "Me gustaría ser madre biológica. Así que ahí estamos viendo el tema. Este año cumplo 39 (años), así que no sería malo apurarse. Pero vamos viendo", explicó.