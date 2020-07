Raúl Peralta envía apasionado piropo a Lisandra Silva a través de redes sociales

View this post on Instagram

I’ve got 99 problems but Motherhood ain’t one🤱🏻 . Diario de una Mamá: El Post parto y sus cosas : lactancia, puntos, dolores varios en el cuerpo sobre todo la columna y los senos, noches en vela ect… es duro ?! Si! vale la Pena ?! Siii! Podemos un ratito dejárselo al papá y ponernos lindas?! Totalmente! Tú nueva mamá! No te dejes caer por el post! Es duro ver que nuestros cuerpos no son el de antes, pero hay algo que podemos hacer. Pintarnos los labios Maria y subirnos la autoestima poniéndonos coquetas aunque sea por tan solo un ratico! Es salúdame y reconfortante!