Yamna Lobos muestra su abdomen a 10 días de haber dado a luz y revela sus trucos para recuperarse

View this post on Instagram

Esta fotografía es del día 10 de mi #postparto hace 3 días… cada día qué pasa se comienza a “deshinchar” un poco mi abdomen!!! Siempre estoy tratando de leer e investigar acerca de alimentación sana y ejercicios para sentirme mejor…(por ahora nada de ejercicios hasta que mi doc me autorice). Como ustedes siempre me preguntan les daré más detalles en mi insta de salud y belleza @yamna.beautytips jaja para no darle la lata aquí a mis demás seguidores Jjajaaja eso … les dejo un 💋 ahhh y gracias tb a ustedes por sus consejitos los leo todos, Instagram no me deja responderles a cada uno pero muchas gracias 😊… Les gustaría que hiciera un live o "en vivo" para conversar un rato? Tenemos muchas experiencias que compartir por lo que he leído! Ahhh chicas!!! este sostén lo pueden encontrar en @mamacangurofullapego ideal para el periodo de lactancia. #lactanciamaterna #mama #newmom #nuevamama