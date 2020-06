María Luisa Godoy muestra su avanzado embarazo en redes sociales

La animadora del matinal de TVN, María Luisa Godoy se encuentra atravesando esta pandemia de una manera muy especial. La periodista está embarazada de su cuarto hijo o hija, y mostró su avanzado embarazo en redes sociales.

Aunque aparece todos los días en matinal de la señal estatal, ha podido lucir poco su embarazo debido a la contingencia y las medidas sanitarias que deben mantenerse, por lo que la animadora aprovechó su cuenta de Instagram para publicar una sesión de fotos que hizo junto a su familia.

Para celebrar los ocho años de matrimonio junto a su marido, Ignacio Rivadeneira, Godoy compartió hermosas postales junto a sus hijas en redes sociales.

"8 años de matrimonio y ya somos seis! Imposible más feliz y agradecida por tanto… “Hasta el infinito y más allá”!", escribió junto a las imágenes.



Sus seguidores no tardaron en reaccionar a las bellas postales. "Me encantan tanto 😍💕 felicidades!!!! 🎉", "Que bella familia bendiciones", "Me muero María! 🔥 Un abrazo enorme! Te quiero mucho ❤️", "Que linda familia! Las niñitas me matan son deliciosas", fueron algunas de las reacciones.