Que mamá nunca olvide los momentos divertidos en familia

Los momentos divertidos sin duda tienen a mamá como protagonista y por eso queremos invitarte a que nos muestres las fotos de esos instantes a su lado.

Participa en este concurso de NIVEA y Nueva Mujer que consiste en enviarnos una fotografía de un momento divertido con tu mamá o tus hijos.

Llena el formulario a continuación y adjunta la foto para participar.

PREMIOS

Se seleccionará una ganadora principal y 4 ganadoras secundarias.

Las fotos ganadoras se publicarán en las páginas interiores de la revista Nueva Mujer y será parte de una nota especial en Diario Metro.

La elección del ganador la realizará el equipo editorial de Diario Metro Ecuador y un representante de las marcas auspiciantes. No será mediante votos en redes sociales.

Ganadora principal

• El premio principal consiste en un kit fitness

(Balón suizo, mat de yoga, juego de pesas, camiseta deportiva)

• Canasta de productos NIVEA

Ganadoras secundarias

• Canasta de productos NIVEA para cada ganadora.

CONDICIONES

• Concurso valido en Ecuador a nivel nacional.

• Las inscripciones se receptarán hasta las 24 horas del domingo 31 de mayo.

• Las fotografías ganadoras serán anunciadas el viernes 5 de junio en nuestra página web

https://www.nuevamujer.com/ec/

• Las fotos subidas deben ser de la participante y debe aparecer en la foto con su madre o sus hijos en caso de que la participante sea madre.

REGLAS

• Si los datos no están ingresados correctamente, no podrá acceder a los premios y se seleccionará a otra persona de nuestra base de datos que genere el concurso.

• Recuerda que solo se puede participar si aceptan las políticas y condiciones del concurso, mediante las cuales autorizan a Diario Metro y revista Nueva Mujer los derechos de la imagen para sus publicaciones.

• Además si la participante es menor de edad, debe tener permiso de sus padres o tutores legales.

• El uso del contenido que genere este concurso es exclusivamente para uso de Diario Metro Ecuador, Nueva Mujer y las marcas auspiciantes, sin que ello genere derecho a recibir alguna contribución económica.

ENTREGA DE PREMIOS

• La entrega de los premios serán a través de la marca NIVEA en las ciudades de Quito, Cuenca o Guayaquil. (Diario Metro y Nueva Mujer no correrá con gastos de movilización y hospedaje de los participantes de otras ciudades en caso de ser seleccionados).

• En el concurso no podrán participar los empleados de NIVEA/ Biesdorf, Sistemas GUIA SA GUIASA- DIARIO METRO. En caso de participar y ganar, la persona quedará descalificada inmediatamente y se premiará a la siguiente calificada, o si es el caso, se realizará un nuevo sorteo.

• NIVEA y Diario Metro – Nueva Mujer, tiene el derecho de anular o descalificar cualquier material que considere que no cumple con las reglas del concurso. Así mismo, procederá con el material que no tenga relación con la mecánica de la actividad, que considere no apto o que atente contra los valores de la marca.