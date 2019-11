Cuándo empezar la alimentación complementaria de tu bebé y los 10 alimentos que más le gustarán

View this post on Instagram

Es el top10! pero solo caben 9… el primero y más amado es la banana! 🍌 estos son los alimentos que tu 👶🏻 bebé más amará al empezar su #alimentacioncomplementaria y fáciles de ofrecer en el #BLW 😬 para las que me preguntan con que empezar… allí tienen🔝🔝🔝 el 90% de mis alumnos tienen preferencia por estas comidas y las comparto con ustedes para que hagan felices a sus hijos! Besos de mi parte! 😘😘😘 Si quieres estar segura de cada paso que das con la alimentación complementaria de tu bebé y su evolución la lleves directamente conmigo puedes entrar a mi Curso Online de #blw y aprender TODO lo que necesitas saber sobre la alimentación de tu bebé: www.infoverdelicius.com 👩🏻‍💻👩🏻‍⚕️o pincha el link en mi perfil!