"La Fresa" abre su corazón y nos habla de su etapa de mamá "cool"

La Fresita, como conocemos a Andrea Ortiz, quien se ha destacado por su papel como presentadora de televisión y radio, también como jurado del reality Yo Me Llamo, hoy en día es una bailarina experta del Twerk, con un gran número de seguidoras y alumnas. Pero más allá de sus roles profesionales está La Fresita mamá, quien nos abrió su corazón para contarnos sobre cómo es vivir la maternidad junto a sus dos hijos, Nicolás, de 14 años y Daron, de cuatro.

Next

Ella confiesa que es una mamá real, con muchos errores y grandes aciertos.

Mientras ve uno de los tatuajes de sus brazos muestra el retrato de Nico, su hijo mayor, cuyo rostro está plasmado en el lienzo de la piel de su madre con una mirada muy vibrante, que resalta sobre los otros tatuajes de su cuerpo.

La mirada de Andrea persigue cada detalle de este, que tiene un valor único por el significado que atesora, y es como regresar en el tiempo para recordar cuando fue madre por primera vez.

“Nicolás es mi mayor maestro, con él en mis brazos aprendí a ser madre, a curar los miedos que tenía porque éramos guagua con guagua. Yo tenía apenas 19 años y no estaba preparada, pero sentir sus latidos, su delicada piel y esas primeras sonrisas de complicidad me inauguraron en este reto llamado ser mamá”, cuenta.

Para ella no fue nada fácil la etapa de la maternidad porque siendo tan joven se sentía inmadura e inexperta para criar y educar a un niño. Revela que cometió muchos errores, pero con el tiempo fue conociendo este maravilloso mundo.