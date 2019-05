3 generaciones de puro amor en el Día de la Madre

Es hermoso ver una foto familiar y tener un recuerdo muy enriquecedor de esos momentos juntas.

Es por eso que te invitamos a participar en este Día de la Madre con una foto donde estén tres generaciones de tu familia.

En esta imagen pueden estar tu mamá, tú y tu hija, o también dos abuelas con una nieta, o un par de tías con su madre, en fin, el requisito es que sean de tres generaciones de tu hermosa familia.

¿Qué es lo que debes hacer?

1. Llena el formulario a continuación para participar. Aquí debes subir una sola foto en calidad media, en la cual se encuentren tres generaciones de la misma familia de género femenino. Los integrantes de la familia que aparezcan en la foto pueden ser de cualquier edad.

2. Ingresa todos los datos correctamente adjuntando la foto con un peso menor a 100 MB

3. La familia ganadora se hará acreedora de una sesión de fotos. Premiaremos a 3 Generaciones de integrantes femeninos de la familia.

https://forms.gle/qT79itR1cQWkmJSh8

PREMIOS

Primer lugar

1 cena para 4 personas en un distinguido restaurante de las ciudades: Quito – Guayaquil- Cuenca

1 sección de fotos profesional, publicación de la misma en Diario Metro y Revista Nueva Mujer.

3 Vestuarios completos uno para cada integrante de la familia.

3 kit de producto Nosotros.

Segundo y Tercer lugar

1 cena para 4 personas en un distinguido restaurante de las ciudades: Quito – Guayaquil- Cuenca

1 Cambio de imagen básico

3 kit de producto Nosotros para cada puesto.

4. La foto ganadora se publicará en las páginas interiores de la revista Nueva Mujer y en la Cubre Portada especial en Diario Metro.

5. La elección de la familia ganadora la realizará un concejo editorial, no mediante votos.

6. El uso de las fotos es exclusivo para contenidos que generé DIARIO METRO y NUEVA MUJER y NOSOTRAS.

7. La sesión de fotos se hará previa cita, en caso de que la familia ganadora no esté disponible para el día y hora señalados, se tomará en cuenta a otra familia que haya completado los requisitos. (Un representante de NUEVA MUJER llamará a confirmar la asistencia de los participantes con 24 horas de anticipación).

8. Si es menor de edad tiene que tener permiso de sus padres, todos deben tener consentimiento del uso de la imagen de la foto.

9. El concurso es válido a nivel nacional, las fotos serán tomadas en nuestras sedes base en Quito, Cuenca o Guayaquil. (Diario Metro y Nueva Mujer no correrá con gastos de movilización y hospedaje de los participantes de otras ciudades en caso de ser seleccionados).

10. Para hacer parte de esta actividad, las participantes deben ingresar sus datos y cumplir con todos los requisitos.

11. La participación en la dinámica, implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones establecidas en el reglamento, página web y correo electrónico

12. La actividad estará al aire desde el 11 a 22 de mayo de 2019.

13. En esta actividad no podrán participar los empleados de Familia S.A, Sistemas GUIA SA GUIASA- DIARIO METRO en caso de participar y ganar, esta persona quedará anulada inmediatamente y se premiará a la participante siguiente, o si es el caso se realizará un nuevo sorteo.

14. La marca Nosotras y Diario Metro – Nueva Mujer, tiene el derecho de anular o descalificar cualquier material que considere no cumpla con las reglas del concurso. Así mismo, procederá con el material que no tenga relación con la mecánica de la actividad, que considere no apto o que atente contra los valores de la marca.