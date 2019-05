Taliana Vargas una mamá primeriza, imparable

La ex reina de belleza y actriz Taliana Vargas, quien se convirtió en mamá en febrero de este año, ahora incursiona en otro campo, el diseño de modas.

Trabajó por varios meses en una colección con el apoyo de los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, quienes plasmaron la visión de moda de la actriz y la acompañaron para hacer realidad su primera colección.

Las prendas fueron confeccionadas por manos colombianas con el fin de fortalecer la industria textil en el país. En entrevista con PUBLIMETRO, nos contó detalles de este trabajo y de su nuevo rol como mamá.

¿Por qué hacer moda?

Yo siempre he estado invulucrada en el mundo de la moda, amo la moda, me divierte, me gusta expresarme por medio de ella y lo vivo con naturalidad, entonces al momento que el Grupo Éxito me propone diseñar una colección para madres en mi etapa de maternidad, no lo podía dejar pasar, fue un reto grande pero en compañía del gran equipo de la compañía, además de Diego Guarnizo y Maria Luisa Ortíz fue un proceso fácil, divertido y creativo.

¿De dónde salió la inspiración?

Mi gran inspiración son las mujeres que han dado la vida por mí. Mi abuela "Nitta" que hoy en día tiene un alzheimer muy avanzado, mi mamá y hoy mi pequeña Alicia. Por eso la colección está dividida en esos tres mundos, que son completamente diferentes pero que cada uno ha dejado algo importante en mi vida.

¿Cómo describe a esas musas de inspiración con las prendas de la colección?

"Nitta" (bisabuela) es una mujer generosa, prudente, sencilla, ahí es donde marcamos los colores pastel. En cambio mi mamá es una mujer más extrovertida, alegre, exótica, ahí jugamos con los prints más fuertes, las cosas más sexys, apostamos por el jaguar de la Sierra Nevada de Santa Marta que fue mi inspiración para hacer unas piezas distintas dentro de la colección.

Y por último está la parte más dulce, Alicia, que representa no solo la maternidad sino también diseñé prendas para niñas.

Háblenos de la paleta de color.

Son 85 referencias pensadas en todo tipo de mujeres, va mucho en la vanguardia de lo que hoy está en tendencia.

El color terracota es el tono principal de la colección. Y el amarillo mostaza que también lo incluí porque está en tendencia.

¿Cuál es su prenda favorita?

El vestido tipo wrap, una prenda favorecedora para todos los tipos de cuerpo, marca la cintura y creo que es una pieza que no debe faltar en el closet de todas.

SOBRE LA MATERNIDAD

¿Cuál fue la mejor etapa?

Todas. La maternidad es más natural de lo que uno cree, considero que a la mujer le han puesto mucho tabú y mucha cosa a lo que es este tema.

Si bien tiene su complejidad, yo creo que con amor y serenidad se llega a una maternidad muy generosa. Seguir trabajando y ser madre, ahí está el complemento perfecto, darle el tiempo más maravilloso a mi hija pero seguir con mi carrera, eso me hace feliz.

¿Qué fue lo más duro del embarazo?

El posparto fue maravilloso pero muy cuidado, en mi casa me consintieron mucho con la filosofía que "si la mamá estaba bien, el bebé estaría bien". Estuve muy acompañada por mi familia, el apoyo de mi esposo que es de las cosas más fundamentales.

Y si debo hablar de algo complejo es que a uno lo traiciona la falta de sueño, al comienzo la bebé se levanta cada dos horas durante día y noche, eso es quizás lo que más cuesta adaptarse, pero es algo que con los días va cambiando, porque si uno no duerme, la falta de sueño lo traiciona.

¿Sobre el posparto, cómo fue su cuidado?

Yo amo lo natural y en ese momento después de tener la bebé creo que la sabiduría ancestral le gana a cualquier cosa.

La sabiduría de las abuelas es la más poderosa de todas. Dejé de lado la vanidad y el físico, lo que me ayudó a tener una recuperación de adentro hacia afuera pensando en el útero, pensando en que todos los óganos debían regresar a su estado normal de la manera correcta, entonces muchos baños herbales y masajes.

Y el apoyo de su esposo…

Es un ejemplo de hombre en mi vida y ahora en la de Alicia, es impresionante la conexión que tienen los dos, es como un apego de ella con él, algo que no puedo describir.

¿Quién es su mayor apoyo?

Mi mano derecha es mi mamá quien tuvo cinco hijos, ella lo vivió conmigo enseñádome, eso me ayudó a que todo fluyera.

EL DATO

La nueva colección cuenta con más de 85 referencias.