No hay oficio más complejo que la 'profesión mamá': Mónica Fonseca

Mónica Fonseca es recordada por muchos colombianos por su estilo de presentar: suave, pero certero. Amable, accesible. Eso la hizo bastante conocida en los medios de comunicación y al transformar su vida cuando conformó una familia con el actor Juan Pablo Raba, ha mostrado su faceta de madre en todas sus aristas.

Es por esta razón, que combinando su pasión y vocación con su maternidad, ahora es la presentadora de "Mom 24/7", donde muestra precisamente esto: cómo le ha ido con un tema tan complejo, tan duro, tan transformador, pero a la vez tan enriquecedor y bello, a su manera, como lo es el ser mamá.

Mónica Fonsecacontará como ha sido este capítulo de su vida y la forma en la que los niños inspiran a emular acciones inocentes, desinteresadas y llenas de pureza. Conocer el comportamiento de los más pequeños y entenderlos, hace parte de la labor de las mamás. Sus hijos, Joaquín y Josephine, desde su inocencia, le han enseñado la forma de hacer las cosas de manera transparente y pura.

En entrevista con Nueva Mujer nos contó acerca de este rol.

¿Qué ha representado en su vida la maternidad?

Una etapa divina e importantísima. La que define mi presente y el resto de mi vida. Obvio desde el instante en que quedé embarazada de Joaquín.

¿Qué es lo que más disfruta de su rol de mamá?

Me disfruto hasta cuando me toca poner el punto sobre la i. Me río con las pataletas (en silencio) y me acuerdo de cuando era pequeña. Amo ver cómo Joaquín hace historias con sus legos y poco a poco va construyendo ese individuo maravilloso que crece cada día. De Josephine amo como observa, cómo ve el mundo. Su sorpresa y su calma. También cuando se pone furiosa. Es un cuento.

¿Qué pensabas o sentías que sería ser madre y qué ha sido diferente?

No tenía ni idea. Veía tal vez que era más sencillo (risas) equivocadamente. No hay “profesión” más compleja que la “profesión mamá”.

¿Como compatibiliza la crianza y el trabajo?

Cómo lo han hecho todas las liebres que están cerca a mi o han tenido que ver con mi crianza. Lo uno va perfectamente de la mano con lo otro. Se le busca la forma y el espacio a cada rol.

¿Cómo es ver crecer a sus hijos?

Lo puedo definir en una sola palabra: ¡emocionante!

¿Cómo funciona la dupla paternal que conforma con Juan Pablo?

Es vital. Juanpa es el cincuenta por ciento de esta ecuación. A veces es el ochenta por ciento (risas). Comemos mucho mejor cuando el esta alrededor. Es el chef, el súper pa, el que nos tiene plan siempre.

¿Cambiará el mundo la forma en la que se cria a los hijos?

Cambia cada tanto. Tema generacional. Se corrigen ciertos comportamientos, se prueban “nuevas recetas”, se conoce más sobre la materia gracias a estudios de expertos y a la misma cotidianidad de esta nueva era de padres y madres que tenemos nuevos retos. Por más que conservemos costumbres… la vida misma es movimiento.

Hábleme del proyecto en televisión con Mom 24/7 en Home and Health.

Una de las mejores invitaciones que me hayan hecho. Son cápsulas inspiradas en lo que los hijos representan para los padres. Es un espacio dedicado a las emociones que ellos, los más jovencitos nos producen y cómo aprendemos o recordamos a través de sus acciones puras y transparentes.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar allí?

Muy buena. Detrás de este proyecto está Game Content Colombia, en cabeza de Daniel García, gran amigo mío y un conocedor en este tipo de contenidos. El, su equipo, todos son muy buenos en lo que hacen y a la vez amorosos. La experiencia es fantástica.

¿Qué enseñanzas puede trasmitirle a los mamás con Mom 24/7?

A las mamás, a los papás y a todos: los niños nos enseñan que podemos recuperar y buscar en las acciones y emociones más puras y transparentes un mejor camino para relacionarnos con el mundo. Una sociedad más coherente. Más de verdad. Una que se emocione genuinamente al ayudar a los demás, al parar y conversar con alguien que de repente necesita una sonrisa de nosotros. Los niños nos recuerdan que la vida es más sencilla de lo que los adultos nos la complicamos.

¿Por qué decidio realizar estas cápsulas?



Porque son divinas. Una oportunidad maravillosa de compartir en familia mi trabajo. De pasar tiempo juntos y de generar un contenido que deje un mensaje transformador o que al menos saque un par de buenos sentimientos de quienes conecten con nosotros. Todos los motivos para hacerlo una y mil veces.