5 consejos para limpiar los genitales de tu bebé varón

En las madres primerizas es común tener la duda de cómo realizar la higiene correcta del bebé varón., ya que el cambio de pañales será, por lo menos en los dos primeros años de vida del bebé, una de las tareas que más tendrán que realizar.

El urólogo pediatra Nerio Mujica @urologiaintegral explica que “el cuidado genital de los bebés varones es sumamente importante en sus primeros meses, deben ser cuidados con mucha delicadeza y atención, de lo contrario, pueden presentar alguna infección por falta de higiene”.

El especialista presenta 5 acciones importantes para el cuidado de los genitales del bebé varón:

-Deben cuidar que el jabón que utilicen sea sin perfumes y suave.

-El prepucio del niño pequeño no suele retractarse con facilidad. No lo intentes, le harías daño y no es necesario limpiar la zona que recubre.

-Cámbiale el pañal cuando se ensucie, el contacto por mucho tiempo de las heces y orina pueden irritar y causar daños a sus genitales.

-Pasa la toallita o la esponja por el abdomen, ombligo, pliegues, muslos, testículos y debajo del pene, para no quedar restos de orina o heces.

– Es importante levantar sus piernas para limpiarle el ano y las pompas. Cuando toda la zona esté bien seca, aplicar la crema protectora generosamente sobre el pene y alrededor de los testículos, ano y pompas para evitar irritación.

Recuerda que ante cualquier duda lo mejor es llevar al niño a consulta y preguntar todo a su pediatra.

