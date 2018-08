¿Preocupada? Aquí te decimos qué son y por qué aparecen esas manchas azules en tu bebé

Buenas tardes hoy voy a hablaros de la mancha Mongolica en bebes, a muchos #padres al escuchar este nombre, puede que nos entre un poco de miedo, porque lo podemos relacionar con otro tema, que no tiene nada que ver a ,nosotros, no nos pillo por sorpresa cuando se la vimos a Daniela, porque anteriormente se la vimos a su prima Luci cuando nacio, entonces ya sabiamos de que se trataba, y que no era nada preocupante, pero para los que no sabeis de que hablo, os lo explico 😊 ⭕La mancha mongólica es una acumulación de células melanocíticas (productoras de melanina, la sustancia que da color a la piel), localizadas en la parte profunda de la dermis. Sucede muy a menudo entre los recién nacidos.

La melanocitosis dérmica congénita, o mancha mongólica, es la lesión de la piel más frecuente en recién nacidos. Mancha de color azul verdoso o gris, de formas variadas y bordes irregulares, suele estar presente desde el momento del nacimiento, y puede aparecer en la zona de la espalda, glúteos, hombros, muchas veces se confunde con hematomas del parto. La mancha mongólica se da en niños de razas orientales, indios y de raza negra, o personas morenas. A pesar de la coincidencia de nombres, la #mancha #mongólica no tiene ninguna relación con La #TRISOMIA21 también conocido como #SINDROME DE DOWN ⭕¿Tratamiento? No requiere ningún tipo de tratamiento, se quita sola. En todos los casos, desaparece espontáneamente en los primeros años de edad. Aunque puede tardar hasta 10 años en borrarse totalmente, en la mayoría desaparece antes de los 2 años. . ➡️La conocias? Tus bebes la tienen?. . . #familia #madreprimeriza #padreprimerizo #mama #papa #embarazo #piel #mancha #manchas #mongolica #madresoltera #padresoltero #bebe #blog #ayuda #consejos #ideas #instacool #instamoments #like4like #instagood #opiniones #dudas #lessiones

A post shared by Mamiprimeriza (@mamaprimeriza90) on May 28, 2018 at 10:11am PDT