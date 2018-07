Camila López comparte su secreto más efectivo para aliviar dolores del embarazo

En mi máxima expresión 🤰 no tengo palabras para poder expresar todo el amor que siento. Solo agradezco a la vida por darme el privilegio de ser madre otra vez 💕 gracias por volver a elegirme hijo 😇 #leon #santino #🐶#27semanas🤰💙 nada seria igual sin ti 💏

A post shared by Cami Lopez (@camylopezl) on May 15, 2018 at 9:09am PDT