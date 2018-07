Sascha Barboza: la gurú del fitness que te enseña a recuperar tu cuerpo después del embarazo

Poco a poco llegando a mi meta! Lento pero seguro, recuerden que lo que fácil viene fácil se va y es mucho mejor tomarse su tiempo y lograr un cambio que sea permanente! Mi mejor consejo es que no se enfoquen sencillamente en el resultado, que más bien echen toda su energía en el proceso, en lo que tienen que hacer, sin mirarse tanto en el espejo, sin pesarse y medirse a cada rato. Un cambio importante se logra mínimo en 12 semanas y eso es si tienen las hormonas en un estado óptimo, cuando estamos en un posparto nos toma más tiempo, hasta el triple, en situaciones normales un mínimo de tres meses! Así que no se apuren, no esperen resultados en dos semanas, esos milagros no existen, las dietas extremas lo que hacen es dañar tu ambiente hormonal, metabolismo y causarte un efecto rebote, pérdida de masa muscular, pérdida de agua pero muy poca pérdida de grasa. Es preferible que sea poco a poco así tu metabolismo no sufre y los resultados serán mucho mejores. Les dije que mi meta la alcanzaba en un año, no menos de eso, y estoy 100% segura de que lo voy a lograr. Nada puede ante una mente determinada y disciplina!

