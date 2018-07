Los bebés disfrutan más sus conversaciones con otros bebés que con adultos

Aunque los bebés desarrollan lazos de amor con sus madres, padres, tíos y abuelos, entre otros, un estudio sugiere que los pequeñines disfrutan más conversar con otros bebés.

Según Informe21 los bebés tienen la capacidad de comprender lo que dicen los adultos mucho antes de aprender a hablar. Aún cuando están en la etapa de prebalbuceo, es decir cuando no emiten sonidos, reconocen las vocales y reaccionan a ellos.

Esa sería una de las razones por las que los bebés prefieron los sonidos emitidos precisamente, por otros bebés. Una investigación liderada por la lingüista Linda Polka y que fue mostrada ante la Acoustical Society of America determinó que los infantes de 5 meses que formaron parte de la muestra, pasaron 40% más tiempo escuchando los sonidos emitidos por sus pares comparado con voces de mujeres adultas.

Otra interesante dato de la investigación, es que esta preferencia no se trata del tono de voz agudo de los bebés, ya que no fueron engañados por los científicos quienes usaron un sintetizador electrónico para componer voces de distintas edades, pero los bebes no fueron engañados gracias a su asombrosa capacidad de reconocer a los de su clase por el tamaño de su caja torácica que afecta el sonido de la voz.

En conclusión, los bebés al reconocer a sus semejantes tienen una mayor respuesta emocional cuando hablan y esto es muy saludable, así que puedes seguir hablándole a tu niño como si fueras un bebé, eso le gustará y lo ayudarás a potenciar el desarrollo de su inteligencia.

Te recomendamos en video