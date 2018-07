5 razones para tomar mucha agua durante el embarazo

El útero es un músculo y se contrae en el momento del parto para lograr la expulsión del bebé. . En algunas ocasiones estas contracciones uterinas, pueden aparecer de forma prematura, es decir , antes de los 9 meses de gestación, y a esto llamamos, Amenaza de Parto Prematuro. . La deshidratación puede ser causa de estas contracciones anticipadas, por lo tanto , debes mantenerte bien hidratada, y tomar agua, antes, durante y después del ejercicio. . #parto#parir#contracciones#contraccionesuterinas #utero#agua#hidratacion #deshidratacion #consejos#datocurioso #mama#bebe#

