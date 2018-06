5 lecciones de maternidad de Kate Middleton que deberías aplicar con tus hijos

Ser madre no es tarea fácil y hasta Kate Middleton, duquesa de Cambridge lo sabe. No importa si está casada con un príncipe o si tiene un título real, las responsabilidades, el compromiso y los conflictos de tener hijos están presentes todos los días.

Claro, esto no significa que no tenga alegrías. Kate misma lo describe como algo "gratificante y maravilloso.

Sin duda, la duquesa se ha convertido en un ícono para muchas que admiran su belleza, su estilo y su gran labor como madre pues nunca se ha visto que haga a sus hijos de lado. Por eso aquí te tenemos las lecciones más importantes sobre maternidad que Kate nos ha dado.

Involúcrate en el cuidado de tus hijos siempre

La duquesa no aceptó tener una niñera para cuidar a sus hijos, como dicta el protocolo real. Al contrario, dijo que ella misma, junto con William, podía hacerse cargo de ellos. A pesar de que la familia ha crecido y ahora son 3 niños, Kate todavía insiste en cuidar de ellos y hacer todo lo que esté a su alcance para maximizar el tiempo con cada uno.

Haz contacto visual con ellos

En lugar de prestar atención a las cámaras o los periodistas, Kate busca los ojos de sus hijos. Esto funciona para crear lazos. Para poder verlos mejor, a menudo se inclina a su nivel lo cual permite tener una mejor comunicación con ellos. Esto también le permite detectar momentos en los que sus hijos podrían sentirse abrumados, ansiosos o simplemente cansados. También funciona cuando quiere imponer autoridad y que la obedezcan.

Protege la privacidad de tus hijos

Kate vive rodeada de cámaras y bajo el ojo público, pero sabe cómo lidiar con todo con tal de mantener a sus hijos a salvo. Ella nunca los suelta ni les quita los ojos de encima cuando la prensa ataca y por supuesto, no permite que los molesten o que hablen mal de ellos. Si ella no vende la privacidad de sus hijos, ¿por qué tú sí? No los exhibas ni los sueltes ni tampoco permitas que otros opinen o los critiquen.

No dejes de pasar tiempo con tu pareja

Ya sea para acudir a un partido de baloncesto, para ir al cine a ver una película romántica, o para cenar en un pub local. Kate y William cuidan su relación con una dosis regular de noches sin niños.

Ten claras tus prioridades

Kate deja una cosa clara: Su papel de madre está muy por delante del protocolo real. Prefiere que su marido haga de chófer después de dar a luz antes que contratar a otra persona. La familia también ha pasado las Navidades en la casa de los padres de Kate en lugar de con la Reina. Incluso celebraron un baby shower, algo insólito en la Familia Real, por el nacimiento del príncipe Jorge.

