4 razones por las que no debes darle agua a tu bebé recién nacido

En las mamás, especialmente las primerizas, son muchas las dudas a la hora de cuidar al bebé, tanto en su higiene como en su alimentación. Una pregunta cotidiana es si los bebés deben tomar agua en los primeros meses de nacidos.

Conchi García, nutricionista (@mama_y_nutricionista) explica que “no es necesario que los bebés menores de 6 meses tomen agua, segura que puede ser perjudicial. Durante los 6 primeros meses los bebés obtienen la hidratación que necesitan de la leche materna o de fórmula y no necesitan ni agua, ni infusiones, ni zumos, ni ningún otro tipo de bebida”.

Asegura García que el agua puede alterar la microbiota del bebé y por tanto interferir en la capacidad de absorber los nutrientes de la leche, además de desprotegerlo frente a los agentes patógenos externos.

“Un consumo excesivo de agua puede diluir la cantidad de sodio del organismo del bebé y puede provocar un desequilibrio en los electrolitos y, aunque no es habitual que pase, si esto pasara sería peligroso”, detalló la experta.

Añade la nutricionista que un ejemplo de lo importante que se ve en la preparación de la leche de fórmula, que indica que deben ser 30 ml de agua por cacito, y tiene que ser exacto para que la mezcla sea adecuada y no estén tomando más agua de la necesaria.

“Si ofrecemos agua al bebé, estaríamos llenando su pequeño estómago de un líquido sin nutrientes, y podría tomar menos cantidad de leche de la que necesita”, aseguró García.

Precisa la experta que existe casos especiales, que deben ser evaluados por el pediatra. “Si un bebe necesita más hidratación por algún motivo, por ejemplo una gastroenteritis, lo adecuado es aumentar las tomas de leche o en algunos casos administrar soluciones de electrolitos”, dijo García.

La nutricionista explica que a partir de los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria, se podrá empezar a ofrecer un poco de agua en un vaso de aprendizaje después de las comidas y a demanda. “Los bebés que sigan tomando leche materna a demanda pueden no necesitar beber agua hasta más adelante, así que no hay problema si no quieren beber las primeras semanas”.

