¡Porque ellos también crían!

A veces olvidamos que papá también cría y que no es una ayuda sino que es su responsabilidad. Con esa responsabilidad también llegan derechos. En ese proceso de crianza, los papás, entre las múltiples funciones, también cambian pañales. Perdí la cuenta, de las veces que mi esposo ha ido a lugares públicos o comercios con nuestra hija, Milena y se topa con que no hay cambiadores de pañales de bebé en los baños de los hombres, ni siquiera hay un baño unisex. Podría sonar como un asunto insignificante pero es un detalle muy importante para los que estamos viviendo –por primera vez- este proceso de crianza. Señores, la equidad de género, de igual forma, aplica a estos casos.

Hay comercios o centros comerciales que sí tienen cambiadores de pañales para bebé en el baño de los hombres, pero son bien pocos y literalmente bien pocos. La realidad en Puerto Rico, es que la mayoría de los locales no tienen cambiadores en los baños de los hombres. Tampoco es la norma en los edificios gubernamentales. Incluso, en el baño de las mujeres no siempre los hay. Me pasó recientemente que fui a una tienda por departamento y confiada en que encontraría un cambiador en el baño para cambiarle el pañal a Milena y me encontré con la sorpresa de que no había. No tuve otra opción que cambiar a la chiquita en el coche.

Nuestros niños necesitan un lugar seguro e higiénico para que papá y mamá (o los abuelos, tíos, etc…) le puedan cambiar su pañal. Mi hija, Milena, se merece ese derecho como también mi esposo, Julio. A tales fines, estaré solicitando, por petición, que algún legislador en la Cámara o en el Senado presente nuevamente una medida que de paso a la igualdad de derechos para todos, en este tema.

Digo nuevamente porque hubo un intento el 20 de mayo de 2016 y fue gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes del Colegio San José de San Germán. La Cámara de Representantes dio paso a este proyecto que fue sometido a petición de estos estudiantes (PC 2879) y el mismo fue aprobado. Sin embargo, pese a que el Senado rindió un informe positivo a la medida, ahí quedó. Ese es el problema, que no sucedió más nada. Esto debe cambiar. Tan reciente como a principios de 2018, en la ciudad de New York se implementó una ley que exige cambiadores de pañales de bebé en los baños públicos, incluyendo el de los hombres. ¿Saben lo qué dijo el Alcalde de la ciudad, Bill de Blasio al firmar la ley? Pues, que “…es el siglo XXI y ahora los hombres cambian pañales".

En octubre de 2016, el pasado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama dio luz verde a una ley federal, que hizo obligatorio la instalación de cambiadores de bebé, en todos los baños en los edificios federales del País, tanto de hombres como de mujeres. De eso se trata, de alcanzar los derechos que las familias necesitan para vivir en un lugar más justo.

¡Porqué sí, tener cambiadores de pañales en los baños de los hombres o en un baño unisex es un asunto de derechos! Y no llegan solos hay que provocarlos.