Consejos para viajar con tu bebé

Cuando mi esposo me dijo que comenzáramos planificar un viaje familiar -que obviamente incluyó a mi hija Milena- les tengo que confesar que entré en ¡pánico! Me pasaron muchas cosas por la mente como a toda madre primeriza. Y muchas eran preguntas tales ¿cómo viajo con un infante? ¿Es seguro? ¿Si se enferma? Y si sigo, no termino.

Entrar en pánico no es siempre negativo si canalizas tu estrés, informándote sobre cómo puedes realizar un viaje junto a tu bebé. Y sí se puede. Pero les tengo que confesar que me doy cuenta de ello, durante el viaje. Precisamente, eso no es lo que quiero que te pase a ti, que me lees. Al contrario, comparto mi experiencia para que alcances a disfrutar un viaje familiar. Julio y yo disfrutamos viajar y conocer otras culturas, y por el hecho de ser padres “primerizos” no significa que es imposible. Estábamos conscientes de que teníamos que prepararnos y que la ruta tenía que ser cómoda para Milena. Por ello, seleccionamos viajar en un crucero para no estar con el revolú de las maletas, el sube y baja en los aviones y el drama del transporte entre cada destino. Te adelanto, que cuando prepares la maleta de tu hijo/a, van a ser dos en vez de una. El lado positivo de eso, es que cuando se vacíe, tienes una maleta disponible guardar las compras hechas en el viaje.

Aquí comparto lo que a nosotros nos funcionó:

Conversa primero a qué destino deseas ir. Investiga sobre la seguridad, clima, cultura, transporte etc. Créeme cada de detalle es importante. Algo como averiguar como es el clima o cómo estará durante las fechas de viaje, te ayudará a llevar la ropa adecuada para ti y tu bebé. Si no hubiéramos hecho esto, Milena de seguro se habría enfermado con el frío que hacia en Madrid y Barcelona en las fechas en que viajamos. Como ya sabíamos que las temperaturas en ambas ciudades iban a estar cambiando, mi esposo compró un abrigo que nos salvó de múltiples contratiempos. Asimismo, llevar ropa adecuada para la chiquita.

Si estás planificando un viaje con tu infante es posible pero debes planificarte.