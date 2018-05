Conoce la historia de Emily: la modelo que decidió perder su cuerpo perfecto, por convertirse en madre

Para algunas mujeres la condición de su cuerpo es muy importante, por eso les cuesta tanto tomar la decisión de convertirse en madres. Sacrificar una carrera y un cuerpo escultural no es opción para muchas. Sin embargo, para Emily Skype el sueño de ser madre era mayor a la satisfacción que sentía al ver su hermoso cuerpo frente al espejo.

En muchas ocasiones, las mujeres son juzgadas por tomar la decisión de ser madres o no. Las personas cuestionan si están en su mejor momento profesional, y muchas otras opinan son conocer realmente los planes que cada quien tiene para su vida. Lo cierto, es que somos dueñas de nuestro cuerpo y decidimos que hacer con ellos.

Emily, tomo la decisión de dejar atrás ese cuerpo escultural y perfecto que dejaba ver a través de sus redes sociales, para compartir una nueva etapa en su vida, ¡estaba embarazada!. Mes a mes fue compartiendo la evolución de su cuerpo, y la alegría de saber que una nueva vida se estaba formando dentro de ella. Durante meses, presumió como evolucionaba el embarazo, mostrando lo mejor de esta etapa.

Luego de dar a luz a un hermoso bebé, la modelo decidió compartir lo que para muchas es la etapa más complicada, esa que te reta todos los días a trabaja duro por recuperar aquel cuerpo hermoso que se estropeó con la llegada del bebé. Ella sabia que no seria fácil, pero cada cambio valió la apena, una vez que pudo tener en sus brazos a su pequeño nuevo amor. Ella ha compartido en redes sociales como se siente al respecto, y la evolución ahora que ya es mamá.

¨Antes de mi embarazo me encantaba mi cuerpo, sin embargo, ahora lo amo aun más y lo veo perfecto. Algo que disfruto mucho además de ser madre, es continuar ejercitándome, sobre todo cuando tengo una bella y tierna mirada sobre mí".

Ahora Emily comparte cada etapa de evolución de su cuerpo, mientras le recuerda a las mujeres que no hay nada mas perfecto que el cuerpo de una mujer feliz, que se siente plena con el hecho de ser madre. También confiesa que no cambiaría por nada la dicha de ser madre, porque eso no se concede todos los días. Actualmente trabaja duro para recuperar aquel cuerpo escultural que capto la atención de muchos seguidores antes de quedar embarazada. Para ella, lo más importante es reconocer que cada mujer es perfecta, sin importar el cuerpo que tenga.