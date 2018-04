Esto es todo lo que debes saber sobre el embarazo ectópico

¿Estás tratando de quedar embarazada y te invaden las dudas sobre diversos temas? Acá te presentamos información sobre lo que es un embarazo ectópico y lo necesario para su prevención y tratamiento.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Es el que está implantado fuera de la cavidad del útero y, por tanto, en un lugar que no está preparado para recibir el huevo fecundado y permitir su posterior desarrollo. Se trata de un embarazo inviable ya que, en la mayoría de los casos, el embrión fallece en etapas tempranas de la vida e incluso no llega a desarrollarse. El lugar más frecuente donde se desarrolla un embarazo ectópico es la trompa de Falopio; en raros casos, el huevo fecundado puede anidar en los ovarios, el cuello de la matriz u otro órgano dentro de la pelvis.

Puesto que sólo la cavidad uterina está preparada para el crecimiento y desarrollo del huevo fecundado, la anidación de éste fuera de ella significa que el desarrollo del futuro bebé no va a ser posible e, incluso, puede poner en peligro la vida de la madre. En efecto, el crecimiento del huevo en el interior de la trompa de Falopio conlleva, en la mayoría de casos, un crecimiento de la misma pero, puesto que esta estructura no está capacitada para albergar un embarazo, llega un momento en que se rompe, ocasionando una hemorragia interna a la mujer que, de no ser rápidamente diagnosticada y tratada, puede ocasionar su muerte.

El embarazo ectópico se conoce por lo menos desde el siglo XI, en que fue descrito por Abucasis y, desde su conocimiento hasta finales del siglo XIX, se consideró una complicación del embarazo invariablemente fatal para la mujer. Fue en 1888 cuando Tait logró desarrollar un tratamiento quirúrgico para este problema de salud.

