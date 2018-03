Un estudio dice que la maternidad equivale a trabajar 2.5 empleos de tiempo completo

Estudios de maternidad que valen la pena

Son muchos los estudios de maternidad, pero pocos tienen tanto impacto en la sociedad como el de la compañía de jugos Welch's. Éste investigó a mil madres de familia que se dedican completamente a la crianza de los hijos y descubrió algo impresionante. El trabajo que realizan estas mujeres equivale a dos trabajos y medio por las pesadas jornadas que tienen.

Según las mamás americanas que entrevistaron y que platicaron las experiencias por las que atraviesan todos los días llegaron a fuertes conclusiones. Es muy cansado su trabajo, no es remunerado y tampoco es considerado por otros.

El estudio manifiesta

El estudio encontró que en promedio las mamás se levantan a las 6 de la mañana y no se detienen hasta las 8 de la noche. Esto equivale a un turno de 14 horas por 7 días a la semana.

El trabajo que realizan al cuidar a los hijos y por las jornadas que emplean en ello es equiparable a dos trabajos y medio de tiempo completo. Lo cual se vuelve indignante dado que muchos consideran que no es un empleo, que es fácil o que cualquiera puede hacerlo.

Asimismo se reveló que en promedio solamente tienen una hora o dos al día como descanso. Esto sin las jornadas extras que implica cuando un hijo se enferma, se cae, o tiene algún incidente.

¿Cómo logran sobrellevar esto?

Las mamás estudiadas admitieron que dependen del café, de rápidas siestas, y la habilidad de modular su voz para ser obedecidas por sus hijos. También añadieron a la lista de sus herramientas para sobrevivir las jornadas: plataformas electrónica como Netflix, iPads, juguetes para entretener a los niños y una que otra copa de vino para ellas.

Sin embargo, aunque parece que es el trabajo más complicado, también es el más satisfactorio.

La importancia del estudio

Por supuesto muchas madres de familia tienen la cooperación de sus esposos, y son conscientes que es un trabajo de ambas partes. Lamentablemente la gran mayoría de la población continúa creyendo que la crianza de los hijos es totalmente obligación de las mujeres.

Los hombres terminan empleando frases como “te ayudo” cuando en realidad es labor de ambas partes. No importa si la mujer decide quedarse por decisión propia o por necesidad, al final debemos crear más conciencia que es un trabajo extenuante y aunque muy satisfactorio, no es tan valorado como debería. También que se trata de la cooperación de hombres y mujeres, no depende de un género solamente.

