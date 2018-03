Cómo producir más leche materna para alimentar a mi bebé

Después de garantizar el bienestar del bebé durante todo el embarazo, tu cuerpo seguirá preparándose para alimentarlo. Sin embargo, muchas mamás temen no tener leche materna suficiente, que su hijo pase hambre y por ende, tenga problemas de crecimiento. En realidad, las células que se encargan de fabricar la leche siempre se las arreglan para extraer todo lo necesario de las reservas maternas para que no le falte de nada al bebé así que no importa el tamaño de tus senos ni tampoco tendrás que preocuparte por la calidad o sabor de la leche.

Claro, algunas mamás aseguran que su producción de leche es baja o bien, que tarda demasiado en bajar. A continuación te damos algunos consejos para lograr producir más leche materna. ¡Ojo! Ante todo recuerda acudir a tu especialista para descartar cualquier problema.

1. Lleva una dieta antiinflamatoria saludable. Aunque algunas bebidas como el café, el té, el mate y los chocolates no están contraindicadas, deben beberse con moderación y no inmediatamente antes de dar el pecho.

2. Bebe mucha agua. Tu cuerpo no puede producir leche si estás deshidratada.

3. Obtén cuanto sueño reparador puedas todas las noches y trata de tomar una siesta durante el día cuando el bebé esté durmiendo.

4. Practica regularmente técnicas saludables para reducir el estrés, como la meditación o ejercicios de respiración.

5. Pídele ayuda a familiares y amigos con las tareas domésticas.

Algunos profesionales de la salud natural recomiendan remedios herbales como el fenogreco y espárragos trigueros para aumentar la producción de leche. Si bien existe una rica historia de uso de estos agentes, solo se han realizado algunos estudios en humanos sobre su seguridad y eficacia. ¿Quieres un remedio tradicional que sea bueno para ti? Prueba un tazón de avena todos los días.

