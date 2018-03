Por qué los bebés que se parecen a sus padres son más saludables

Cuando tu bebé nace quieres hacer todo lo posible por que crezca sano, sin embargo existen algunos factores que no dependen de la madre, estudios recientes publicados en Journal of Health and Economics, han encontrado que los bebés que se parecen más a sus padres crecen siendo más saludables.

Esto se debe a que se observó que los bebés con mayor parecido a sus padres pasan más tiempo con ellos que los que muestran menor parecido, específicamente un promedio de 2.5 días.

Aunque esta cifra pueda parecer relativamente pequeña, se demostró que tenía un impacto significativo en la salud del bebé ya que aquellos que no pasaban tanto tiempo con sus padres frecuentemente visitaban al doctor por enfermedad.

Esto no significa que el parecido físico sea el responsable de la salud del bebé, sino que el tiempo que un padre pasa con su hijo es lo que impacta más en su desarrollo, ya que además del aspecto de salud física, se demostró que los niños crecen siendo más felices y seguros de sí mismos.

Te recomendamos en video: