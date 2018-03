Los dispositivos móviles tienen el mismo efecto que la concaína en los niños

¡Te invitamos a que nunca dejes de disfrutar la vida! 😆😆#DisfrutaLoSimple #Polito #Kids #RopaParaNiños #ModaInfantil #CompraPolito #DiseñoColombiano #HechoEnColombia

A post shared by Polito (@politokids) on Mar 7, 2018 at 2:52pm PST