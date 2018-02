Los cuatro consejos para mamás solteras que quieren comenzar una relación

Ser mamá soltera puede significar un reto en varios aspectos de tu vida personal, sin embargo esto no significa que debes sacrificar tu vida amorosa, ya que también es una parte esencial para tu salud emocional e incluso te puede ayudar a desempeñar mejor tu papel de mamá el sentirte emocionalmente más estable.

A continuación te presentamos algunos tips para volver a salir con personas nuevas:

Sé directa

En toda relación la honestidad es importante, por lo que es fundamental que comentes que eres mamá desde el principio, de esta manera no habrá mal entendidos y la persona interesada podrá asimilar que tus tiempos funcionan de manera diferente a alguien que no tiene hijos.

Siéntete segura

El que seas mamá no significa que dejes de ser una mujer sexy, independiente y segura de ti misma, no dejes que nadie te diga que no deberías buscar tener una vida a parte de la maternidad y atrévete a conocer a personas nuevas.

Acude con tus amigos

Habla con tus amigas sobre tu plan de comenzar a conocer personas para que puedan ayudarte o incluso acompañarte a lugares donde puedas conocer a alguien con tus mismos intereses, no tengas miedo de expresar tus deseos, las personas que te aman comprenderán y te apoyarán.

No te desesperes

Es normal que a veces puedas sentirte frustrada cuando las cosas no salen como tú quieres, pero esto no debe hacerte sentir mal, recuerda que eres una mujer independiente y muy valiosa por lo que cualquier hombre sería afortunado de estar contigo, no desistas si alguien no comprende tu situación, es mejor invertir tu tiempo en alguien que te apoye y comprenda como tú mereces.

