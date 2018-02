Cómo afrontar los terribles tres, la edad de la primera crisis de tu bebé

Razones por las cuales tu pequeño se comporta como adolescente

Es normal que durante su desarrollo los niños pasen por etapas difíciles en las que se enojan con facilidad y busca desafiar los límites que le imponen en casa, sin embargo hay que comprender que la manera en que manejemos estas situaciones le ayudará o perjudicará en su desarrollo emocional.

A continuación te explicamos por qué actúan de esta manera y qué puedes hacer para comprenderlo mejor.

Se vuelven conscientes de su independencia

Están aprendiendo su propio sentido del yo y quieren poner a prueba ese descubrimiento. Probablemente en esta etapa busque hacer las cosas por sí mismo y no quiera recibir ayuda o se enojen mucho si alguien intenta hacerlo por ellos. Lo mejor es que dejes que comience a hacer tareas sencillas y bajo tu supervisión, al final se sentirá satisfecho por haber logrado lo que quería.

Están aprendiendo a controlar sus emociones

Están en el proceso de identificación de las emociones y a expresarlas con gestos y palabras. Sin embargo, aún no las controlan de todo, así que pueden experimentar una gran alegría y reírse a carcajadas, y al segundo enojarse y hacer un drama.

Tratan de resolver conflictos a su manera

Aunque se vuelven conscientes de las consecuencias buenas y malas que tiene una acción, aún son impulsivos y no piensan antes de actuar. No dudarán en pegar, morder, abrazar o besar para solucionar un problema que se presente. Todo depende de lo que consideren adecuado para ese momento. Lo mejor es que tengas mucha paciencia e intentes explicar por que algo es aceptable o no.

Empiezan a ser más empáticos

A los tres años ya pueden identificar cómo se sienten los demás cuando se lastiman, los regañan o si están tristes. Incluso forman sus primeras amistades en esta etapa. Por lo que es muy importante que interactúen con niños de su edad y se involucren en actividades grupales.

Te recomendamos en video: