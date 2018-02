7 métodos para evitar las estrías en el embarazo

Estrías de la maternidad

Las estrías son pequeñas marcas que aparecen con frecuencia en el abdomen durante el embarazo. Esto porque la piel se expande para alojar al bebé. Muchas mujeres también sufren de estrías en las nalgas, los muslos, la cadera los pechos.

No hay un tratamiento que te asegure liberarte del todo de estas molestas marcas. Todo depende del tu organismo, pero sí puedes poner de tu parte para evitarlas. Al final no importa si tu piel tiene o no estrías, sin embargo muchas mujeres pueden sentirse un tanto inseguras con esto.

Recuerda que tu cuerpo es hermoso y no tiene que encajar con ningún estereotipo. Pero si cuidarte es parte de tu placer o te hace sentir más tranquila, también es totalmente respetable. Aquí varios consejos para evitar las estrías de la maternidad.

1.Hidratar la piel.

Es fundamental hidratar la piel de tu barriga para qu ésta conserva su elasticidad natural. Más porque tu piel debe estar acostumbrada a resistir el aumento volumen corporal.

2. Bebe mucha agua.

Al beber agua hidratamos la piel desde el interior, ago que favorece la elasticidad de la que hablamos en el punto anterior. Esto no solo ayudará a evitar las estrías, también es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

3. Haz ejercicio regularmente.

El embarazo no es pretexto ni te libra de mantenerte en forma. No se trata de levantar pesas y hacer ejercicios de alto rendimiento. Sin embargo puedes continuar cuidado tu tono muscular.

4. Evita la exposición al sol.

Las estrias son enemigas del sol. Por ello cuando estás con tu baby bump es recomendable usar mucho proyector solar. Y como las precauciones nunca son suficientes, te recomendamos una loción after sun muy hidratante.

5. Masajea la piel.

Consiente tu cuerpo, vuelve de la hidratación tu vientre todo un ritual. Pon crema en zonas circulares en las zonas conflictivas (pecho, caderas, tripa, y muslos). Los movimientos circulares que emplees estimularán tu circulación. Muchas mujeres también fortalecen su piel con suaves pellizquitos. No lo hagas con prisa, dedícate unos treinta minutos todos los días. ¡Lo agradecerás!

6. Alimentación sana y equilibrada.

Muchos creen que estar embarazada es un paso libre para toda la comida que se les antoja. Por una parte sí, pero nunca dejes los alimentos con proteínas y ricos en vitaminas y magnesio. Esto no solamente ayudará a la lozanía de tu cuerpo, también mantendrá saludable a tu bebé.

7. Crema antiestrías.

Más vale prevenir que lamentar. Puedes usar las cremas antiestrías. Recuerda realizar estos procedimientos también después de tener al bebé. Tu piel seguirá teniendo movimiento, por ello es importante no perder la costumbre.

