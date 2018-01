8 consejos de la teoría Montessori para que tu niño sea seguro de sí mismo

Motívalos a probar cosas nuevas

En vez de concentrar toda la energía en lo que ellos se destacan, es bueno que los niños se diversifiquen. Cuando un niño logra nuevas habilidades hace se sienta capaz y confiado en que puede abordar cualquier cosa que se ponga en su camino.

Permite que los niños fracasen

​Es natural querer proteger a tu hijo del fracaso, pero los niños aprenden por ensayo y error, y no alcanzar una meta ayuda a los niños a darse cuenta de que no es fatal. Eso también puede estimular a los niños a que hagan un mayor esfuerzo, lo cual les servirá bien como adultos.

Ayuda a los niños a buscar su pasión

Explorar sus propios intereses puede ayudar a los niños a desarrollar un sentido de identidad, lo cual es esencial para desarrollar la confianza. Por supuesto, ver cómo crecen sus talentos también le dará un gran impulso a su autoestima.

Muéstrale que la recompensa es interna

Según María Montessori, las recompensas externas son disruptivas a la concentración del niño.

Involúcralo en las tareas del hogar

Los niños se sienten más conectados y valorados cuando se les toma en cuenta para hacer trabajos apropiados para su edad, desde recoger los juguetes a lavar los platos o doblar su ropa, Sentirse útil dentro de su familia es invaluable.

El papel del adulto

El adulto tiene que guiar al niño y darle a conocer un buen ambiente y cómodo. Tiene que ser un mero observador y estar al servicio del niño inculcándole humildad, responsabilidad y amor. Muéstrale tu amor incondicional gane o pierda, se porte mal o bien o tenga malas o buenas calificaciones.

La importancia de darle a elegir desde pequeños

Cuando el niño tiene opciones, éste aprende a desarrollar las habilidades necesarias para ser independiente y de esta manera incrementar su autoestima.

Elogia la perseverancia, no el resultado

Aprender a no abandonar con la primera frustración o echarse para atrás después de un contratiempo es una habilidad importante en la vida. La confianza no tiene que ver con tener éxito en todo, todo el tiempo, sino que tiene que ver con ser lo suficientemente flexible para seguir intentando, y no angustiarse si no es el mejor.

