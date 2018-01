¿Somos unas "brujas" si no nos gustan los niños?

Actualmente, muchas mujeres consideran la maternidad como una opción descartable. Pero otras incluso van más allá: admiten que no les gustan los niños y sobre todo, los malcriados. Y. van en cantidad

En Twitter se dio el debate con la famosa usuaria Fergicienta, donde contó cómo el vuelo con un bebé llorón se tornó en toda una odisea. Criticó a los padres que incomodan a otras personas y crían a sus hijos permitiéndoles hacer lo que se les diese la gana.

Antes de escribir lo que voy a escribir, quiero pedir disculpas a todas las personas a las que les va a ofender mis comentarios (papitos ejemplares). Con todo respeto (no). — La Diva de Transmi💁 (@Fergicienta) January 10, 2018

Pero detesto a todos esos que por tener hijos solo piensan en su comodidad, que se escudan en el "es que son niños" y creen que están solos en el mundo, creen que el resto nos tenemos que mamar la mala educación de sus hijos. — La Diva de Transmi💁 (@Fergicienta) January 10, 2018

Hay una diferencia enorme en dejarlos explorar, a dejarlos hacer lo que se les de la puta gana mientras incomodan al resto. Y eso, no es culpa de ellos, es culpa de los papás. — La Diva de Transmi💁 (@Fergicienta) January 10, 2018

Una vez una vieja en un cine que era para mayores de 13 años, llevó a dos gemelos, tal vez de 3 años y para que sus hijos no siguieran jodiendo en la película, les pasó el celular con YouTube abierto en un capítulo de una mierda que ni sé ¿En serio tiene derecho sólo por parir? — La Diva de Transmi💁 (@Fergicienta) January 10, 2018

Marica, así como les enseñan a sus hijos a hacer lo que se les de la gana sin hacerles entender que al lado hay más personas a las que hay que respetar, así mismo crecen y se convierten en seres que muchos van(mos) a odiar. — La Diva de Transmi💁 (@Fergicienta) January 10, 2018

De ahí, vinieron reacciones que estuvieron de acuerdo con ella .

Yo creo que ni teniendo niños me indignaría con ese tweet, uno no tiene la culpa que tengan cría y después no sepan criarlas — Daniel 🤖 (@Danieludsino) January 10, 2018

Tampoco me gustan los niños y tengo 2. Los amo con el ❤️ porq son mis hijos. No me aguanto a ningún otro mocoso, de hecho a veces ellos me hacen llegar al límite cuando son fastidiosos, pero estoy segura están bien educados, los quieren por ser decentes y bien portados — 🔜Lilianita 💃 (@LilianaBet) January 10, 2018

Recuerda que este tipo de tuit uno no los puede poner porque, al parecer, uno tiene que aguantarse a los muchachitos de los demás porque sí y a uno le tienen que gustar los niños… Deberían respetar pero se creen moralmente superiores — 🦄 Palitroque 🦋 (@Paundreca) January 10, 2018

Como de tildar de "Herodes" a quienes no gustan de los niños o que abogar por espacios sin niños es una idea absurda (a pesar de que ya existen).

Ahora invitas que nos dejemos de reproducir! Y la razón no es porque el mundo esté cada vez más dañado para los niños si no porque a ti te fastidian y eres intolerante a ellos… creo q el problema eres tú, deberías hacer algo al respecto! — LaDeLaTanguitaRoja (@melacosita) January 10, 2018

Si se la pasa demostrando tusa, y ahora con ese tweet tan "inteligente" para que más. Vuelvo y le digo ojalá sus padres hubieran optado por una familia sin niños. — Lu Giron (@la_agria) January 10, 2018

Otras mujeres, que son madres, expresaron lo que pasa cuando su hijo comienza a llorar en el avión.

Detrás de un niño berrinchoso hay una situación sin resolver, una mamá angustiada, un problema familiar, de pareja, una crisis emocional. Hay muchas cosas. Hablar de lo que no se sabe siempre será más cómodo. — Jenniffer (@jenguzmanc) January 10, 2018

Yo hablo con propiedad porque parí un pelado difícil, complicado, rebelde. Tiene mis genes, tampoco podía ser muy ambiciosa con eso de que fuera un remanso de paz. Me ha hecho pataletas, algunas manejables, otras no tanto.

Pero ahí vamos, no es fácil.

Bájele a la intolerancia. — Jenniffer (@jenguzmanc) January 10, 2018

La gente ve un niño berrinchoso y si ve que uno lo regaña son tipo: "Uich, oiga, ¿no ve que es un niño? ¡Esas son las mamás de ahora!". Pero si uno hace contacto visual matador y trata de controlar la situación "pacíficamente", son: "¡Pero haga algo, es su hijo!". — Jenniffer (@jenguzmanc) January 10, 2018

Hay vuelos fáciles, pero ya nos tocó un vuelo de 11 horas donde el niño se enfermó durante el vuelo. ¿Y uno lo deja llorar por que sí? No amigos… Uno sufre parejo con ellos y con el avión entero. — Catalina Marín (@Catamarinn) January 10, 2018

Y… ojalá existiera una fórmula mágica para manejar el llanto de un niño en un avión. Yo no me ofendo con todas las quejas que he leído simple/ porque sé que a veces es MUY DIFÍCIL controlarlo, y uno lo ha intentado TODO. Incluso irse a llorar con él al baño de la impotencia. — Catalina Marín (@Catamarinn) January 10, 2018

Fuera de las redes sociales

El movimiento Childfree es uno de los más populares en los últimos años. Incluso la revista Time mostró cómo muchos prefieren cuidar de su economía o tener más libertad que asumir la paternidad. Asimismo, escritoras como Leila Guerriero y Corinne Maier se han pronunciado contra la obligación de la paternidad o de tener que soportar a niños ajenos.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO