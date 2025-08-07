“Va a estar catastrófico”: la terrible predicción de Mhoni Vidente que aterró a las redes

Mhoni Vidente comparte nuevas predicciones cada semana y se ha consolidado como una de las videntes más reconocidas y seguidas en Latinoamérica, destacándose por varios aciertos en sus pronósticos.

Y este caso no fue la excepción, ya que la pitonisa cubana se refirió al terremoto y posterior tsunami ocurrido en Rusia, afirmando que se esperan nuevos sismos.

Mhoni Vidente advierte sobre nuevos terremotos en Asia

En su espacio habitual en El Heraldo de México, la vidente señaló que agosto “es un mes cabalístico, nos va a seguir temblando. Ya les había dicho que los sismos iban a venir de Asia, los más potentes”.

"Pero yo todavía visualizo otro temblor muy potente de Asia, de 8,7, y no se acaba. Tiene que ser en Taiwán, Indonesia o las islas Bali, porque ya a Japón lo brincó, se va a venir abajo”, expresó.

De igual manera, afirmó que “se visualiza que esto será de 8,7 o 9,1; pero te puedes imaginar la energía que traerán esos sismos que pueden ser catalogados como una bomba atómica muy fuerte. Mueve el eje, mueve las placas y termina en esto”.

Además, la astróloga aseguró que “se visualiza un huracán fuertísimo a finales de agosto o mediados de septiembre, el que viene va a estar catastrófico. Hay que tener precauciones”.

Por último, Mhoni Vidente indicó que “va a seguir temblando en Asia, en México, Perú, Ecuador (...) hay algo que está detonando los volcanes, moviéndose bastante”.