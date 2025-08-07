¡Increíble! Influencer publica fotos con su novio, ¡pero sin cabeza!

La influencer nigeriana Ashmusy celebró su cumpleaños con su novio… pero ¡le borró la cara en todas las fotos!

La influencer nigeriana Ashmusy celebró su cumpleaños con su novio… pero ¡le borró la cara en todas las fotos!

La influencer nigeriana Ashmusy sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram varias fotos de sus vacaciones, donde aparece acompañada de su novio.... pero sin mostrarle la cara.

PUBLICIDAD

Ashmusy influencer nigeriana Ashmusy influencer nigeriana (Instagram)

La creadora de contenido editó digitalmente cada imagen para borrar el rostro de su pareja, generando todo tipo de reacciones.

“Vacaciones silenciosas” y un mensaje para su madre

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un momento íntimo en una piscina durante el cumpleaños de Ashmusy. En la descripción, la influencer escribió:

Ashmusy publica fotos con su novio, pero le quitó la cabeza Ashmusy publica fotos con su novio… ¡pero sin mostrarle la cara! (Captura de pantalla)

“Vacaciones de cumpleaños silenciosas. Mami, no te enfades cuando veas esto. A internet no le gustan las cosas buenas”.

Su comentario, lejos de pasar desapercibido, se volvió viral en cuestión de horas.

La influencer nigeriana Ashmusy celebró su cumpleaños con su novio… pero ¡le borró la cara en todas las fotos! La influencer nigeriana Ashmusy celebró su cumpleaños con su novio… pero ¡le borró la cara en todas las fotos! (Instagram)

Algunos usuarios elogiaron la decisión de proteger la identidad del novio, mientras otros cuestionaron por qué subir las fotos si no quería mostrarlo.

Ashmusy no dio más detalles sobre su pareja, pero dejó claro que no piensa ceder ante la presión de mostrar su vida amorosa públicamente.