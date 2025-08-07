¡Increíble! Influencer publica fotos con su novio, ¡pero sin cabeza!

La influencer nigeriana Ashmusy sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram varias fotos de sus vacaciones, donde aparece acompañada de su novio.... pero sin mostrarle la cara.
La creadora de contenido editó digitalmente cada imagen para borrar el rostro de su pareja, generando todo tipo de reacciones.
“Vacaciones silenciosas” y un mensaje para su madre
Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un momento íntimo en una piscina durante el cumpleaños de Ashmusy. En la descripción, la influencer escribió:
“Vacaciones de cumpleaños silenciosas. Mami, no te enfades cuando veas esto. A internet no le gustan las cosas buenas”.
Su comentario, lejos de pasar desapercibido, se volvió viral en cuestión de horas.
Algunos usuarios elogiaron la decisión de proteger la identidad del novio, mientras otros cuestionaron por qué subir las fotos si no quería mostrarlo.
Ashmusy no dio más detalles sobre su pareja, pero dejó claro que no piensa ceder ante la presión de mostrar su vida amorosa públicamente.