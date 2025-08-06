Fallece querido influencer, su familia lo despide con desgarrador mensaje

Chase Filandro, un joven influencer conocido por su carisma y su activa presencia en plataformas como TikTok, falleció a los 20 años, un suceso que ha conmocionado a sus miles de seguidores, quienes lo recuerdan por su humor, su energía y la autenticidad que proyectaba en cada uno de sus videos.

PUBLICIDAD

Pese a que su familia no ha especificado la causa de muerte del joven, a través de redes sociales compartieron una carta para recalcar el legado del creador de contenido.

“Fue decisión de Chase entrar al Cielo. Su luz seguirá brillando eternamente en los corazones de todos aquellos a quienes conmovió a lo largo de su extraordinaria, aunque breve, vida. Nuestra familia está desconsolada y devastada por la repentina e inesperada pérdida de nuestro amado Chase”.

¿Quién era Chase Filandro, famoso influencer que falleció?

Chase Filandro se ganó el cariño del público con su contenido fresco y divertido. Su capacidad para conectar con la audiencia, especialmente con los más jóvenes, lo convirtió en una figura relevante en TikTok, donde sus videos alcanzaban una gran cantidad de reproducciones y generaban interacciones masivas.

Su estilo genuino y su personalidad extrovertida fueron la clave de su éxito, permitiéndole construir una comunidad leal de seguidores que lo consideraban una fuente de entretenimiento y alegría.

Aunque los detalles sobre la causa de su muerte no han sido revelados oficialmente por su familia, la noticia ha generado una ola de mensajes de condolencia en todas las plataformas digitales, tomando en cuenta su popularidad.

Sus amigos y colaboradores han compartido emotivos tributos en su memoria, recordando los buenos momentos compartidos y el impacto positivo que tuvo en sus vidas.