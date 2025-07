¿Quién es la “cómplice” de la pareja de infieles que fue expuesta en el concierto de Coldplay?

“¿Están teniendo una aventura o solo son muy tímidos?”. Con esa frase, Chris Martin, vocalista de Coldplay, desató el caos durante su concierto en el Gillette Stadium de Boston, mientras el grupo interpretaba The Jumbotron Song. La cámara enfocó a una pareja abrazada entre el público. Pero en lugar de sonreír o besarse, ambos se separaron bruscamente al verse en pantalla gigante. Ella se cubrió la cara con las manos. Él, Andy Byron -CEO de la empresa tech Astronomer-, se agachó como si quisiera desaparecer.

Pocos minutos después, el clip ya era viral. La mujer que lo acompañaba fue identificada como Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma compañía. Las redes hicieron lo suyo: nombres, cargos, relaciones familiares. Todo salió a la luz. Pero hubo una tercera figura que no pasó desapercibida.

Ella es la mujer que acompañaba a los infieles

Además de los dos protagonistas del escándalo, una tercera mujer aparece en el video. Sentada a la izquierda de la pareja, su rostro lo dice todo: una risa incómoda y una mirada que parece suplicar “trágame tierra”.

Y sí, también ha sido identificada. Su nombre es Alyssa Stoddard, y no es una simple espectadora más.

Según su perfil de LinkedIn, Alyssa trabaja en Astronomer desde enero de 2025 como Senior Director of People. Es decir, también forma parte del área de Recursos Humanos. Y no solo eso: medios como The Economic Times aseguran que fue recientemente promovida a Vicepresidenta de RH, supuestamente por la misma Kristin Cabot, la mujer con la que Byron fue captado en la polémica escena. Un post en LinkedIn confirmando ese ascenso ha sido compartido ampliamente en redes, avivando aún más la teoría de una cadena de favoritismos dentro de la empresa.

De testigo a meme: cómo la expresión de Alyssa Stoddard se volvió viral

Alyssa no ha dicho una palabra públicamente. Pero eso no ha impedido que su rostro se convierta en objeto de memes, teorías y cuestionamientos. En X (Twitter), algunos usuarios se preguntan si sabía del romance antes de que se hiciera público. Otros han sido más duros, acusándola de ser parte del encubrimiento o incluso de beneficiarse profesionalmente del supuesto affair. Comentarios como “Cubrir a infieles y reírse no es motivo de orgullo” o “¿Dunder Mifflin tenía mejores políticas de oficina?” llenan los comentarios de sus publicaciones.

Mientras tanto, el nombre de Alyssa Stoddard ha escalado entre las búsquedas más populares, convirtiéndose en una figura clave dentro de este drama corporativo que mezcla amor prohibido, traición y una banda de pop rock como telón de fondo.

¿Un caso de cultura laboral tóxica?

La presencia de tres altos cargos de la misma empresa en un concierto, en medio de lo que parece una relación extramarital y una promoción reciente, ha llevado a que algunos usuarios critiquen la cultura laboral de Astronomer. La falta de límites, los posibles conflictos de interés y la línea borrosa entre lo profesional y lo personal han puesto a la compañía bajo el escrutinio público.

Por ahora, ni Alyssa Stoddard, ni Kristin Cabot, ni Andy Byron han dado declaraciones oficiales. Y mientras los memes continúan, muchos se preguntan: ¿fue solo un momento incómodo o el reflejo de algo más profundo?