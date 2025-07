“Qué vergüenza”: Tras ‘Lady racista’, nuevas ‘Ladies’ indignan por acusar a empleado de correrlas de restaurante

El caso de Ximena Pichel, mejor conocida como “Lady Racista”, sigue generando olas. Este 25 de julio se llevó a cabo su primera audiencia judicial por el delito de discriminación, luego de que se viralizara insultando con expresiones racistas a un policía de tránsito en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

A su salida del Poder Judicial de la CDMX, Pichel fue recibida entre gritos, insultos y objetos arrojados por un pequeño grupo de manifestantes. “¡Vete a tu país!”, le gritaban mientras le lanzaban agua, refrescos y botellas vacías. En el video, que ya circula ampliamente en redes sociales, se le ve correr hacia un automóvil Mercedes Benz gris mientras los insultos continuaban. Incluso, uno de los manifestantes se subió al cofre del auto para impedirle avanzar.

“Ya sal, racista, ¿cómo nos gritabas? ¡Negros!”, le reprochó una mujer. La escena fue vista por muchos como una suerte de karma o de “cucharada de su propia medicina”, mientras otros usuarios señalaron que “no son formas” y pidieron mantener la civilidad.

El proceso judicial continuará el próximo 28 de julio, donde se determinará su situación legal. En caso de ser hallada culpable, podría recibir una pena de uno a tres años de prisión, trabajo comunitario o una multa de hasta 22 mil pesos, de acuerdo con el artículo 206 del Código Penal de la CDMX.

Y ahora nuevas ‘Ladies’ dan la nota por prepotencia

Pero la historia no termina ahí. En medio del revuelo por el caso de Pichel, otro grupo de mujeres se viralizó por armar un escándalo en el restaurante Bagatelle, en Polanco, tras ser escoltadas a la salida por parte del personal al superar el horario de cierre.

Las mujeres grabaron un video mostrando su “indignación” por haber sido retiradas del lugar a la 1:30 a.m., pese a haber pagado una cuenta de casi 25 mil pesos. “Muy indignadas porque aquí en este restaurante llamado Bagatelle en Polanco donde pagamos casi 25 mil pesos de cuenta, así nos corrieron, nos dejaron afuera. En la calle, afuera literal, una y media de la mañana. Que porque tenían que cerrar”, se quejó una de las mujeres.

Según relatan, el personal encendió las luces, comenzó a barrer y las escoltó a la salida, lo que ellas interpretaron como un acto de desprecio. “Todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes... Hemos comido en lugares mucho más ricos donde hasta el último minuto te respetan la estancia... Entonces, ah, pues fue este señor el que nos escoltó. Mira, justo este señor fue el que nos escoltó”.

Viral Nuevas 'Ladies' indignan redes sociales (Instagram)

Sin embargo, la respuesta del trabajador fue contundente: “Aquí se cierran a la una, a las como aquí”.

Internautas dan lección a las ‘Ladies’

Lejos de generar empatía, las mujeres fueron fuertemente criticadas en redes por su tono clasista y por no respetar los horarios del establecimiento.

“El pobre empleado que hace dos horas de camino a su casa solo pide que se respete su horario y tú te pones a subir un video indignada porque no se quisieron quedar a esperarte”, “Me queda claro que hay algo que el dinero no compra y es la clase y el respeto”. “Claro ejemplo de personas que no respetan los horarios de quienes te brindan un servicio”. “Qué vergüenza hacer un video creyendo que tienes la razón cuando ni siquiera sabes lo que es tener empatía”, se lee en redes sociales.

Lo cierto es que el respeto no se compra con una cuenta de 25 mil pesos. Y en tiempos donde todo queda grabado y viralizado, la prepotencia no solo genera indignación, también deja evidencia de una profunda desconexión con la realidad de quienes trabajan largas jornadas por salarios justos.

Porque no importa cuánto pagues en un restaurante o en qué auto llegues al juzgado: la verdadera clase se demuestra con empatía, respeto y humanidad.