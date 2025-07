¡Irreconocible! Mujer que perdió 234 kilos reaparece y presume su impresionante figura tras cirugía estética: “cambié mucho”

El caso de Tammy Slaton ha causado furor debido al procedimiento que enfrentó para perder poco más de 234 kilos de peso, formando parte de uno de los programas más famosos de TLC, ‘Kilos Mortales’ donde se le hizo un especial junto a su hermana llamado, ‘1000-Lb Sisters’.

La mujer de 38 años inició el programa en 2020, pesando un total de 320 kilogramos, reduciendo su peso hasta 91 kilos, de los que ella misma expresó su emoción por este cambio en su cuerpo: “¿Estoy viendo mal? 91 kilos. No recuerdo la última vez que estuve tan pequeña. A veces incluso me dicen que parezco más pequeña que mi hermana Amy, lo cual era imposible al principio de este camino".

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver a su médico Eric Smith, anunciarle que finalmente se convertiría en candidata para su cirugía de extracción de piel, señalando: “Se lo ha ganado con esfuerzo constante y compromiso absoluto”.

Respecto a esta cirugía, Tammy Slaton se mostró emocionada por este cambio, que le permitiría ver los resultados de un proceso que ha durado cinco años en una lucha por llegar a su peso ideal que todavía no termina:

“Simplemente, el dolor y luego el miedo a cómo me veré después (...) Estoy tan acostumbrada a ver todo esto colgando de mis brazos y ahora, cuando me despierte el domingo o el sábado, ya no lo voy a soportar, voy a parecer medianamente normal de cara a cara. Da miedo, pero es gratificante al mismo tiempo”.

Tammy Slaton Tammy Slaton/Instagram

Así luce Tammy Slaton tras su cirugía de extracción de piel

Era bien sabido que la cirugía a la que se sometería Tammy Slaton no dejaría ver a su público el cambio en su aspecto, al menos no hasta unos meses después de que bajara la inflamación, pero recientemente, la oriunda de Kentucky, compartió una fotografía en la que finalmente presumió su figura donde luce más delgada, usando solo una faja en color negro.

Así luce Tammy Slaton. Instagram: @queetammy86 (Instagram: @queetammy86)

En la publicación añadió un mensaje en el que expresó su emoción por este cambio y agradeció a quienes han estado junto a ella en todo el proceso de su pérdida de peso, que sigue siendo una de las más comentadas en redes sociales:

“Ha cambiado mucho en mí a lo largo de los años; y soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida y bendecida por tener el apoyo y el cariño no solo de mis fans y mejores amigos, sino también de mi novia y, por supuesto, de mi familia”.

A esta publicación solo sumó una foto más junto a su hermana, presumiendo su evidente pérdida de peso tras cinco años de esfuerzo y constancia, cambiando sus hábitos alimenticios por un estilo más saludable.