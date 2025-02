La Luna de nieve pondrá de cabeza la suerte de 5 signos antes del 16 de febrero

Este martes 12 de febrero el cielo quedará iluminado con la luz de la Luna llena, también conocida como de nieve, pero su resplandor dejará algunas situaciones confusas que generarán problemas en algunos signos antes de que culmine la semana, el próximo 16 de febrero.

PUBLICIDAD

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las cosas se saldrán de control cuando haya un malentendido generado por la toma de decisión de una persona tras basarse en suposiciones. Los ánimos se caldearán, así que es posible que afloren algunas verdades muy duras, puesto que aunque sea cierto todo lo que se comentaría, la forma de comunicarlo es lo que puede exacerbar el conflicto. Será necesario que intervenga alguien ajeno a la situación para poner todo en su sitio y finalmente obtener la paz.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay un tema relacionado con el pago atrasado de dinero por la ejecución de un trabajo realizado. Esto generará estrés, debido a que hay compromisos adquiridos que no se pueden disolver. La única alternativa será el endeudamiento, una opción a la que no se desea recurrir. Pasará algún tiempo antes de recibir el dinero completo por el servicio. Llegará en el momento que menos se piense y todo volverá a su curso.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No habrá satisfacción con respecto a un tema médico. La opinión de un especialista no convencerá, generará más dudas que certezas, por lo que será mejor buscar otras opiniones, ya que se trata de buscar el bienestar y la salud. Esto generará un gasto adicional, que no está previsto, pero que también traerá calma en medio de tanta tormenta por la que se atravesará. Lo ideal será seguir las indicaciones al pie de la letra del nuevo galeno.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Alguien que no desea ver felicidad en rostro ajeno será quien ponga la discordia en la pareja. Es posible que a través de mensajes de textos o de voz envíe una calumnia que desatará el infierno en ese hogar, y la confianza se resquebrará. Sin embargo, las bases son sólidas y con un pasado intachable, y será precisamente todo esto, más los hechos del día a día, lo que jugará a favor de la víctima para demostrar su completa inocencia, aunque el mal ya estará causado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La falta de liquidez en la empresa donde se labora demoraría el el pago del salario. Habrá una reunión extraordinaria en la que se informará qué es lo que exactamente pasa y cómo lo solucionará. Esto generará zozobra, aunque nadie será removido de su cargo. Es importante aclarar, que antes de que termine el mes, la empresa se pondría el día con los pasivos laborales y todo regresaría a la normalidad.