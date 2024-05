Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 20 al 23 de mayo

Descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cuál es la carta del tarot que te acompañará esta semana y qué esperarás de tu trabajo

Mhoni Vidente llega con sus horóscopos para que sepas qué te espera esta semana, del 20 al 23 de mayo, en el trabajo, si todo el esfuerzo que han realizado se ve recompensado con un aumento salarial o con un ascenso para que pongas a prueba tus capacidades y demuestres todo tu potencial.

Conocerás también cuáles son tus colores de la fortuna, números de la surte y con quiénes tendrás mayor compatibilidad para el amor. Así como si debes protegerte se alguien cercano a ti que te tiene envidia y desea verte fracasar, aunque te muestre una cara de bondad y apoyo.

Mhoni Vidente también te dice cuál es el mejor día de la semana para ti y si debes realizar algún ritual para invocar a tus ángeles y conseguir su protección y no corras ningún peligro.

La carta “La Estrella” en el horóscopo del tarot recuerda que tu luz interior no debe apagarse jamás. Es momento de alejarte de las personas tóxicas y adoptar hábitos saludables con una dieta balanceada y ejercicio regular. El martes será tu día más afortunado, con los números 07 y 30 vibrando a tu favor; encuentras la compatibilidad amorosa con los signos Leo, Sagitario o Capricornio. En el amor, relájate y disfruta de la relación, recuerda que si es para ti, nadie te lo arrebatará. Despídete de las inseguridades y enfócate en lograr tus metas con fuerza y determinación, es hora de resolver esos trámites legales pendientes. No descuides tus estudios, que ya se acercan los exámenes. El 21 de mayo enciende una vela blanca y pide al arcángel Metatrón abundancia sin límites y protección contra chismes, ya que a la gente le gusta hablar mal de ti.

Te salió la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, que ilumina tu camino profesional y te llena de energía necesaria para alcanzar tus metas. No dudes de tu capacidad, sigue adelante con empeño y verás cómo los frutos de tu esfuerzo no tardan en llegar. Esta semana será favorable para resolver asuntos legales a tu favor. ¿Sueñas con formar una familia?, este es el momento perfecto para dar el paso y buscar a esa persona especial que te acompañe en esta aventura. El lunes será tu día más afortunado, con los números 05 y 28 vibrando a tu favor, pues la prosperidad está a punto de llegar a tu vida. Encuentra compatibilidad amorosa con los signos Virgo, Capricornio o Acuario; el blanco y el azul serán tus colores de la suerte durante esta semana. Es hora de prepararte para un examen profesional y para tomar una maestría.Ten cuidado con los chismes en el trabajo.

El el horóscopo del tarot, la carta de “El Diablo” te reta a superar tus límites, Géminis. No tengas miedo de enfrentar los desafíos que se te presenten, recuerda que eres uno de los signos más envidiados por tu brillo y astucia, así que mantente alerta ante las envidias y el mal de ojo. Tu mejor día será el jueves, con los números 04 y 18 vibrando a tu favor. Encuentra compatibilidad amorosa con los signos Libra, Capricornio o Acuario. El azul y el amarillo serán tus colores de la suerte durante esta semana. Es tu temporada de cumpleaños, así que aprovecha para pedir con fe por todo lo que deseas, que se te concederá. Te espera una semana llena de actividad. En el trabajo, mantén la calma ante las provocaciones, no le des importancia a las personas que buscan molestarte, enfócate en tu trabajo y pide un aumento de sueldo si lo consideras merecido.

La carta de “El Loco” te impulsa a crecer en tu patrimonio, amigo Cáncer, debido a que la suerte está de tu lado, así que no dudes en perseguir tus sueños de tener una casa o un auto nuevo. Recuerda que eres dueño de tu destino, así que sé consciente hacia dónde quieres dirigir tu vida. La abundancia llegará a tu signo en esta semana, tu mejor día será el jueves con los números 10 y 14 vibrando a tu favor; encuentra compatibilidad amorosa con los signos Cáncer, Escorpión o Piscis. El naranja y el verde serán tus colores de la suerte durante esta semana. No te detengas ante los obstáculos, sigue adelante y recuerda que los problemas son solo experiencias que te ayudan a construir un futuro mejor. Tu sensibilidad te hace convierte en un humano excepcional, pero no dejes que las emociones te dominen en tu relación de pareja, será mejor que busques el equilibrio.

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, por lo que crecerás profesionalmente y alcanzarás el éxito que deseas, Leo. Este es un momento de gran fuerza y suerte para ti, así que aprovecha tu energía para perseguir tus metas con determinación, recuerda que eres un líder nato, capaz de lograr todo lo que te propongas. Tu mejor día será el viernes, con los números 08 y 09 vibrando a tu favor. Encuentra compatibilidad amorosa con los signos Géminis, Sagitario o Aries, y el amarillo y el verde serán tus colores de la suerte durante esta semana. Es hora de construir un patrimonio para tu futuro, comienza a invertir y a tomar decisiones financieras acertadas luego de analizar bien tus opciones. En tu relación de pareja, es importante que expreses tus sentimientos con más calidez. No seas tan frío y distante, ya que esto podría afectar la relación.

La carta de “El Mundo” te invita a expandir tus horizontes, es momento de que explors nuevos lugares, vivas aventuras y experimentes otras culturas. Abrázate a los cambios y prepárate para alcanzar nuevos logros en tu vida. Una sorpresa te llenará de alegría en esta semana, algo que has estado anhelando por mucho tiempo se hará realidad. Tu mejor día será el martes, con los números 11 y 25 vibrando a tu favor. Encuentra compatibilidad amorosa con los signos Tauro, Acuario y Géminis. El azul y el blanco serán tus colores de la suerte durante esta semana. Recuerda que no estás solo en el camino, tu ángel guardián siempre está contigo para apoyarte y guiarte hacia el éxito. Defiende tus ideales y metas con fuerza y determinación. En este día 21 de mayo te recomiendo encender una vela blanca y pedirle al arcángel Rafael su ayuda, salud y abundancia, que te lo concederá.

La carta de “El Emperador” te dice que tu capacidad y talento no pasarán desapercibidos, así que abre los ojos y por atención a las propuestas que se presenten, aprovecha que la energía cósmica está a tu favor. Semana de ascensos e importantes responsabilidades en tu trabajo, tu signo está hecho para ser grandes proyectos en la vida, así que no temas asumir nuevos desafíos, confía en tu potencial. Aléjate de chismes y malos entendidos, que solo te restan vitalidad, mejor enfócate en lo positivo y rodéate de personas que te aporten. El lunes será tu día mágico; 21 y 32 son tus números de la suerte; la mejor compatibilidad para el amor la conseguirás con Aries, Acuario y Escorpión, y tus colores de la fortuna son naranja y blanco. Aprovecha estos días para realizar cambios positivos. En tu relación amorosa no seas tan desconfiado y celoso de tu pareja.

Tus números de la fortuna son 03 y 15; la abundancia te llega con los colores plateado y rojo; Piscis, Cáncer y Escorpión son los signos con los que tendrás mayor compatibilidad para el amor. La abundancia y la riqueza tocan a tu puerta gracias a la carta “As de Oros”, así que es momento para que coseches los frutos de tu esfuerzo. Pide ese aumento de sueldo que mereces porque tu trabajo lo vale. Verás un crecimiento notable en tu patrimonio económico, pero no lo gastes, invierte sabiamente. El jueves será tu día de mayor suerte, vibra alto y disfruta las oportunidades que te llegan. Momento perfecto para realizar esos cambios radicales que tanto has deseado. Busca un nuevo trabajo que valore mejor tus talentos y te aporte mayor estabilidad económica. Estás en tus días de máxima productividad. Termina esos estudios pendientes lo más pronto posible.

En el amor tendrás conversaciones importantes con tu pareja que podrían llevar a una relación formal. La carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot te invita a la cautela y el equilibrio. Estás rodeado de enemigos ocultos en tu trabajo y amistades, así que abre los ojos y no confíes ciegamente en todos. Llega dinero inesperado a tus manos, aprovecha este regalo del universo para aumentar tu patrimonio. Libra, Leo y Aries son los signos que te aportarán mayor compatibilidad para el amor; tus números de la suerte son 01 y 16, y el rojo y azul son tus colores de la prosperidad. Esta semana es crucial para empezar con fuerza en tus actividades laborales y de estudio, ya que te encuentras en tu mejor etapa de crecimiento profesional. Aprovecha este impulso para alcanzar tus metas. Ten cuidado con un amigo que te pide dinero prestado, porque tiene malas intenciones.

Este 21 de mayo te recomiendo que te des baños de agua bendita y canela, prende una vela roja y pide a los ángeles que te liberen de energías negativas. Renueva la energía de tu hogar pintándolo y cambia los muebles. Duerme más y reduce el tiempo en redes sociales. La carta “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, así que tienes un momento de crecimiento profesional y fortuna sin precedentes. No tengas miedo a los retos, la suerte está de tu lado. Estás en el mejor momento de tu vida para hacer crecer tu patrimonio. No busques la aprobación de los demás, eres auténtico y valioso tal y como eres. Tu mejor día es el martes, vibra alto y prepárate para recibir grandes noticias. Tus números de la suerte son 19 y 23; tus colores de la fortuna son verde y rojo, y la mejor compatibilidad para el amor la tienes con Acuario, Aries o Virgo. Resuelves un asunto legal a tu favor.

Sé cauto y protege tu privacidad, ya que una posible traición acecha en tu círculo cercano. Un amigo del extranjero te visita para compartir momentos de alegría. Prepárate para una semana de decisiones cruciales, pues en el tarot la carta de “El Carruaje” te invita a tomar las riendas de tu vida y avanzar hacia tus sueños. Evalúa cuidadosamente tus opciones y toma el camino que mejor te convenga. Nuevas oportunidades de crecimiento florecen en tu vida, no tengas miedo de dar el salto y alcanzar nuevas metas. Tu mejor día es el lunes, la energía positiva estará a su máximo nivel; Azul y blanco son tus colores de la suerte; el 17 y 26 son tus números de la fortuna, y las personas de Sagitario, Libra y Géminis serán tu mejor compatibilidad para el amor. Mantén la calma ante provocaciones en tu trabajo, ten en cuenta que un cambio positivo está a punto de llegar.

El “As de Espadas” es la carta que te salió en el tarot. La prosperidad te llegará con los colores azul y verde; tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos de Piscis, Cáncer o Escorpión. No dejes de ser auténtico y lucha por tus sueños sin importar las opiniones de los demás. El éxito te espera en el trabajo, nuevas oportunidades de crecimiento económico te llegarán muy pronto. Tu mejor día es el miércoles. La energía cósmica estará a tu favor. Es momento de madurar y crecer en tu vida amorosa, deja las relaciones tóxicas y enfócate en encontrar una pareja que te valore y apoye. Dile adiós a los vicios y las malas amistades, mejor rodéate de personas positivas que te impulsen a ser tu mejor versión. Presta atención a posibles problemas de tiroides, una visita al médico te dará tranquilidad. Recibes un dinero extra por comisiones o utilidades.