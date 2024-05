¿De qué trata la regla de los dos minutos? Es la clave para mantener tu casa pulcra y ordenada

El querer tener una casa limpia no es solo un tema de apariencia o higiene básica, también es fundamental para cuidar la salud mental y preservar la armonía entre los habitantes de la misma.

Sin embargo, entre las responsabilidades del día a día, muchas personas apenas logran mantener sus hogares pulcros y ordenados por escasos minutos, lo cual genera un estrés adicional a la vida.

Por eso, no es de extrañar que cada tanto se popularicen más estrategias, consejos o ideas para alcanzar esa meta de limpieza perpetua que todos anhelamos, como la regla de los dos minutos.

¿En qué consiste la regla de los dos minutos para limpiar?

La regla de los dos minutos para limpiar consiste en hacer todas las labores de limpieza que tomen menos de 120 segundos cuando sea preciso en lugar de posponerlas para después, según Vaniatis.

Su efectividad radica en que se logra sacarle provecho a la rapidez de pequeñas tareas en el hogar para evitar que la carga de trabajo final para devolver la limpieza a un espacio sea muchísimo mayor.

No obstante, no solo se debe recoger, limpiar o lavar cuando sea necesario, sino también cuando no se tengan ganas. Por ejemplo, si se quiebra un vaso se suelen recoger las esquirlas al instante.

Por el contrario, una tarea que toma menos de dos minutos, pero no es forzosa –como lavar un vaso después de comer– puede que se postergue y finalmente acabe en una pila de platos inmensa.

La regla de los dos minutos radica en subdividir los quehaceres cada vez que se pueda | (cottonbro studio/Pexels)

La sencilla norma básicamente radica en subdividir los quehaceres cada vez que pueda para que no sean más grandes al final. De esta forma, se tiene un espacio ordenado e impecable más tiempo.

¿Salpicaste el mesón de la cocina con salsa? Debes limpiarlo de inmediato. ¿La ropa que lavaste ya está seca? Tienes que recogerla y guardarla de una, no dejarla en un cesto para otro momento.

La mejor parte de esta regla es que se puede cumplir mientras haces otras actividades. Por ejemplo, mientras ves una serie, puedes aprovechar para hacer algo como sacudir el polvo de tu habitación.