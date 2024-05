La Luna creciente dará un golpe de suerte a 5 signos del zodiaco

Este 15 de mayo, la Luna llegó a su primer cuarto y trajo consigo mucha suerte en el amor, los negocios y para el desarrollo personal de Aries, Virgo, Libra, Sagitario y Capricornio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se disiparán todas las dudas en cuanto al amor o las relaciones de pareja, porque habrá una clara comunicación. Esa persona te contará lo que siente por ti y es muy notorio que la atracción es mutua porque ya no dudes más y lánzate a la aventura del romance. Explora y date el permiso de sentir sin remordimientos. Pero, si tienes pareja, entonces durante estos días será él quien te manifieste lo que le acongoja, perturba o emociona y que pudiera estar influyendo en su desempeño en la relación.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Este año estabas un poco dudosas de algunas de tus metas, pero la conversación con una mujer importante en tu vida, te ayudará a encontrar el rumbo y establecer todas las estrategias para conseguir eso que tanto anhelas y que hasta ahora parece imposible. Solo tendrás que arriesgarte y atreverte a tocar puertas, pues el “No” lo tienes, ahora debes luchar intensamente por el “Sí”. Es un objetivo a largo plazo y que muy seguramente requerirás la ayuda de otras personas para cumplirlo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Todas las condiciones se darán para que puedas realizar o concretar un proyecto que tanto has deseado. Esto es un regalo que el cosmos te dará como recompensa a todos esos momentos de angustia que has vivido en los últimos años. Solo tendrás que guardarlo en secreto hasta ya esté materializado, ya que tienes ciertos envidiosos a tu lado, que les incomoda la luz con la que brillas y conquistas a las personas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cuando una puerta se cierra, pues otra se abre. Posiblemente, ahora te quedes sin empleo, pero no te agobies, porque una nueva y mejor oportunidad se dará. Alguien que te estima mucho pensará en ti para ofrecerte un puesto para el que sabes estás muy capacitada. Has dejado una buena reputación en los lugares que has trabajado y esto será lo que permitirá que puedas tener ese salvavida económico. Será increíble lo que te llegará.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si un mismo consejo sale repetidamente de muchas bocas, pues quiere decir que ese es el camino que posiblemente te lleve al triunfo. Ellos quizá están viendo algo que tú no, por eso no pierdas nada con replantear tus estrategias para seguir a flote en ese negocio que tienes y al que le has dedicado tantos años de tu vida. Escucha con atención a las personas que te aman, pues sus críticas pueden edificarte.