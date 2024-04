¿Padeces nomofobia? 4 señales que prueban que sí y qué hacer ante ello para no desestabilizarte

La nomofobia es una de las afecciones más frecuentes que atacan a las personas de cualquier edad y muchos desconocen que la padecen o sufren por no saber lo que es.

Por eso es importante comenzar a conocer qué es la nomofobia, y es la ansiedad o el miedo que padece alguien cuando pasa tiempo sin usar su celular.

Ya sea porque se descargó el celular, se dañó, no hay wifi, o datos, esto termina generando un estado de ansiedad y desesperación en la persona y lo saca de su equilibrio y tranquilidad.

Y es que el uso del teléfono ha incrementado con los años, especialmente en los últimos tiempos donde cada vez hay más redes sociales y es vital hasta para el trabajo.

Usarlos no está mal, lo grave y peligroso es llegar a la desesperación por no usarlo en un tiempo o no tenerlo cerca y por eso te decimos algunas señales que indican que padeces nomofobia.

Cómo saber que padeces nomofobia

Prefieres estar en el celular que hacer otra cosa

Si prefieres estar en el celular y le dedicas cada vez más tiempo en lugar de estudiar, trabajar, salir con amigos o ver televisión, es porque padeces nomofobia.

Sentirte ansioso por no estar con tu teléfono

Si te sientes ansioso y estresado por no estar con tu teléfono, no tenerlo cerca, o tenerlo, pero no tener batería y no poder usarlo definitivamente padeces de esta afección.

Miras mucho el celular para ver si te llegó algo

Otra forma de saber que padeces nomofobia es si miras mucho el celular para ver si te llegó algún mensaje o tienes una notificación.

Te sientes paralizado al ver que se te quedó el celular

También puedes llegarte a sentir paralizado o con miedo al ver que no tienes el celular contigo, lo que resulta algo exagerado y preocupante.

Qué hacer si tienes nomofobia para no desestabilizarte

Lo primero y más importante es recibir una terapia cognitivo conductual para tratar esta adicción al celular y la tecnología.

Al reconocer y saber que padeces de este trastorno puedes poner límites tú misma, ya sea estar una hora sin celular al día, evitar mirarlo, enfocarte en otra actividad para distraerte, cualquier cosa que sientas que te pueda ayudar.