Marte y Saturno se alinean para traer importantes cambios en la vida de estos signos

La segunda semana de abril está marcada por el eclipse total del sol y también por la alineación entre Marte y Saturno que se desarrollará este miércoles 10 de abril una hora antes del amanecer, según el portal especializado en astronomía In the sky. Los planetas estarán en la constelación de Acuario y traerán oportunidades para concretar metas, depurar el círculo social y destacar en el área laboral.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las cosas comenzarán a mejorar porque le conseguirás la solución a cada uno de esos problemas y situaciones complicadas que se han presentado en las últimas semanas. Solo debes confiar en tu intuición, porque será la que te guíe a la salida más práctica y rápida. Saldrás fortalecida de todo este proceso. Y ten en cuenta que si hay algunos rollos que no puedes resolver, entonces, déjalos atrás para que sigas avanzando si ataduras hacia el éxito.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Recibirás el apoyo de un grupo importante de personas que no te dejará sola en este momento que estás a travesando, esto te motivará a luchar, a no abandonar lo que has empezado, a pesar que pudieran darte soluciones. Es necesario que fijes un precedente. Eres una mujer aguerrida. Te sentirás muy amada y afortunada a pesar de las circunstancias. Agradece con un acto de altruismo. Será la forma de devolver al cosmos el gesto que tendrá contigo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estarás en el mejor momento de tu vida para hacer los cambios que creas pertinentes, ya que todo el universo está enfocado en proveerte de lo que necesites. Si deseas mudarte, emprender, iniciar un nuevo hábito para cuidar de tu bienestar o darte una oportunidad en el amor, entonces, es ideal que lo hagas ahora, no dejes que las inseguridades se apoderen de ti. Empezarás a vivir una etapa muy enriquecedora porque te empoderes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

En hora de que le digas adiós a todas esas personas que no te están aportado a tu vida, ya que te están consumiendo toda la energía buena. Ve paso a paso y notarás gran diferencia a medida que transcurra el tiempo. Pero también tienes que rodearte de quienes te edifiquen, que tengas valores similares a los tuyos, que tengan deseos de superación y entre ambos se ayuden a llegar a la meta. No tienes que perder tu vida al lado de gente que no deseas una buena proyección.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

En el trabajo la situación cambiará a tu favor. De ahora en adelante te tomarán más en cuenta porque has demostrado con hechos que tienes criterios sólidos para argumentar y ser certera en las propuestas que haces. Los resultados te respaldan. Es posible que esto también mejores tus condiciones salariales, ya sea en esa empresa o en otra que valore lo que haces. Si estás desempleada, te dará la oportunidad para que demuestres lo que sabes hacer y será tu hora de brillar intensamente.