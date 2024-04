El primer fin de semana de abril habrá una explosión de suerte para estos 5 signos

Este 6 y 7 de abril, las mujeres que nacieron en los signos de Tauro, Acuario, Capricornio, Géminis y Virgo disfrutarán de un buena suerte cuando se den una oportunidad amorosa, tendrán dinero y alegrías.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Habrá un reencuentro con alguien muy especial a quien tienes muchos años sin ver. Esto te generará una felicidad suprema. Darás un paseo por grandes y gratos recuerdos que te harán sentir vivir y agradecida por todo lo que has tenido desde entonces. Es posible que este reunión traiga también nuevos proyectos de trabajo que te abrirán una puerta importante para que seas aún más exitosa, justo ahora cuando te has cuestionado que estás estancada.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por fin tendrás la oportunidad de compartir con tu familia, amigos o contigo misma tras una ardua y extenuante semana. Todo se dará para que la calma llegue estos días y no tengas que lidiar con nada relacionado con el trabajo. Reactivarás de nuevo las energías, pondrás a circular las estáticas y le darás la bienvenida a las nuevas que te regalará el cosmos como recompensa por la dedicación que tuviste. Disfruta de estos días, la casa no se vendrá abajo porque no limpies estos días.

Recomendados

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Recibirás la asesoría de una persona con mucha experiencia, quien te ayudará a que tu negocio, emprendimiento o labor prosperes más rápido, pero será necesario que te deshagas de algunos pensamientos que están trancando el éxito y abrir tu mente para aprender a esos territorios inexplorados por ti, como las redes sociales, el marketing, entre otros. Cuando abraces esos conocimientos no habrá quien te detenga.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No le prestes atención a esas críticas que ciertas personas de tu entorno le hacen sin fundamento a la persona que te gusta y con quien te quieres dar una oportunidad en el amor. Muchos de esos señalamientos estarán enfocados en su apariencia o en cosas banales. Dedica el fin de semana a invitarlo a salir, a disfrutar del coqueteo y conocerlo aún más, pues esta será la forma en la que puede tomar una decisión final sobre tu futuro en el amor.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tu intuición te llevará a descubrir una nueva forma de conseguir dinero. Las finanzas no serán un tema que te de dolores de cabeza a corto plazo porque a través de ese método tendrás una entrada extra y con esto podrás ahorrar para alcanzar la meta que tienes prevista desde inicio del año. Sin embargo, no te confíes. No presumas tu bonaza porque hay muchos envidiosos a tu alrededor que podrías arruinarte todo.